2歲台灣黑熊誤中套索受傷 卓溪族人通報救援獲獎勵金

一隻2歲大的台灣黑熊上月初在花蓮卓溪鄉一處茶園誤中套索受困，疼痛難耐發出低吼，茶園主人黃仁和、黃佳龍父子聞聲查看發現，主動通報並協助救援，今天由林務局長林樺慶頒發6000元獎勵金；黑熊獲救後送往台東野灣野生動物保育協會照養，左前掌兩指截指，恢復情形良好。

這是林務局推出台灣黑熊生態服務給付後，由部落居民主動通報的第二起案例，林務局今天在卓溪鄉聚會所辦理表揚，由局長林華慶主持，為感謝黃仁和、黃佳龍父子「不傷害、快通報」，且全程參與及協助救援，除原有3000元再加碼，共頒發6000元獎勵金。

黃家茶園位於卓溪鄉海拔365公尺處坡地，上月1日晚間9時許巡視時，聽到傳來動物低吼聲，父子倆靠近查看，發現一隻台灣黑熊左前掌被套住。兩人通報屏東科技大學教授黃美秀，再轉知花蓮林管處出動黑熊救援小組，與野灣野生動物保育協會、台灣黑熊保育協會、縣府農業處等單位到場救援。

花蓮林管處表示，獸醫師以吹箭麻醉後救出黑熊，檢查發現牠年約2歲已成年，重約58公斤，心跳、血壓正常，輕微脫手，不過左前肢外側的第4指及第5指因誤中套索嚴重壞死，動手術陸續截指，其餘健康狀態良好，目前在野灣照養，將擇期野放。

林務局推動「台灣黑熊生態服務給付」方案以來，除兩例通報案件，花蓮有卓溪鄉古風社區發展協會、卓溪鄉登山協會、原力全人發展協會及富里鄉豐南社區發展協會申請加入巡護監測給付。林務局長林華慶感謝布農族部落族人愛護並保育黑熊，提醒若居民誤捕，積極協助通報、救傷就不會究責。

花蓮林管處已將取下的套索送交保七第九大隊查辦是否有人蓄意獵捕黑熊。今天表揚會現場展示縮小踏板直徑、改良套索圈束的改良式獵具，可避免黑熊或其他非目標物種觸發，讓民眾以舊式獵具一對一交換，共換發11套，處長黃群策歡迎農民或獵人可到林管處或工作站換發。