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救援流浪犬評估病重人道處理 花蓮縣府：依法規辦理

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣狗貓躍動園區是縣內流浪動物中途之家。圖／報系資料照片
花蓮縣狗貓躍動園區是縣內流浪動物中途之家。圖／報系資料照片

花蓮縣府近日接獲通報一隻流浪狗疑中獸鋏，左前肢骨頭斷裂，動植物防疫所救援後，獸醫師觀察犬隻懷孕且嚴重貧血、染心絲蟲等，身體非常消瘦，後續採人道處理。通報民眾不滿，縣府表示，感謝民眾愛護動物，但該犬隻確實病況嚴重，一切依法規評估、辦理。

花蓮不時傳出狗兒誤中獸鋏斷肢情況，動防所上月18日接獲民眾通報新城鄉有一隻黃毛流浪狗待援，救往捕捉後隔天送到縣內狗貓躍動園區照料。

園區獸醫師為牠包紮斷肢傷口、驅蟲、注射狂犬病及犬用十合一疫苗後，初步檢查發現是一隻1歲以上的懷孕母犬，有重度貧血、心絲蟲，身體非常削瘦，即使經過1天隔離觀察，無法站立也沒有吃東西，狀況很不好。

動防所表示，通報民眾對這隻狗兒非常關心，也曾表明想要認養，但獸醫評估犬隻健康極差，19日主動聯繫表明若狀況持續不佳會作人道處理，並再次詢問民眾是否要認養，當時這名熱心的民眾表示交給園區處理，沒有再提到要認養。

動防所表示，經參考農委會訂定的動物人道處理評估表，判定符合人道處理，因此依規定執行。但這名民眾20日再度打電話來關切，得知犬隻已進行人道處理後，情緒激動，之後多次打電話質疑，還表示想領出犬隻屍體送火化，但因這隻流浪犬沒有晶片、無飼主，沒辦法交給民眾領回。

動防所強調，「零撲殺」並非「零安樂」，收容還是要考量動物福祉，若長期關籠導致動物緊迫與行為異常，不見得是最好的處置方式，還是要回歸獸醫專業，依評估準則評估並執行必要的人道處理。

獸醫師 認養 流浪狗

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