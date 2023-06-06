戰勝殘疾做公益 鼓勵更多人走出來

宜蘭2位榮獲總統教育獎得主分別是多重身障的林洧漳及患有「眼球震顫症」的彭亦歆，林洧漳是桌球好手，他從拿球拍碰不到1顆球，直到打進特殊奧林匹克大賽，更以自身經驗拍攝紀錄片鼓勵更多人；彭亦歆因視力障礙，成長過程跌跌撞撞，她努力在音樂語文表現傑出，進而投入公益表演。

縣長林姿妙得知昨天是林洧漳生日，特別送他果凍花，彭亦歆接受表揚時，淚水不斷在眼眶打轉。林姿妙鼓勵他們成就最好的自己，繼續朝夢想勇敢前進。

目前就讀國立宜蘭特殊教育學校的林洧漳國小藉由練桌球提升專注力，他從不會撿球、碰不到球，經過4年不斷練習，才敢上場比賽。

去年參加特奧比賽前遭遇瓶頸，經由教練及親友鼓勵再度燃起興趣，媽媽游妙香透露，洧漳連半夜都爬起來練球，讓人感動，後來榮獲111年特殊奧林匹克桌球、自行車競賽暨2023夏季世界特殊奧運會選拔桌球男子雙打第2名。疫情期間，去年協助拍攝教育部《動容》影片，鼓勵更多人走出來。

三星國小六年級學生彭亦歆，6個月時被診斷為「眼球震顫症」，眼球無法聚焦，雙眼視力值0.05，她曾抱怨為何不能跟別人一樣，所幸家長、學校師生鼓勵下突破陰影，喜歡上音樂與語文，去年參加宜蘭縣學生音樂暨鄉土歌謠比賽師生閩南語鄉土歌謠榮獲優等、語文競賽國小視障組演講特優。

彭亦歆認為音樂能撫慰人心、語文能感動人，主動參加公益活動，唱歌給社區老人聽，講生命故事給幼兒聽，散播歡樂、愛及正能量，未來希望成為心理醫生，幫助更多身障者。