基隆藍綠衝突後 壽司大賽、健身中心2項預算通過

基隆市議會昨審查追加預算衝突不斷，市府編列500萬元預算辦「壽司大賽」及3000萬元活化運動空間暨汰換建置設備預算，民進黨團都建議全數刪除，國民黨議員曾紀嚴、民進黨議員張顥瀚「短兵相接」，被其他議員勸開；副議長楊秀玉動怒拍桌，批綠營不該刁難。

議長童子瑋最後裁示，壽司大賽刪100萬元；活化運動空間暨汰換建置設備預算刪除200萬元，讓市府先建置示範點，明年再做效益分析。

市府追加500萬辦「基隆最佳壽司大賽」，謝國樑表示，海鮮是基隆的「核心競爭力」，但因部分餐廳或攤商不良行為，讓消費者對基隆海鮮銷售公正性存疑，市府才辦活動扶植特色小店。

施偉政質疑有食安疑慮，若要辦也應辦海鮮大賽；鄭文婷批壽司和基隆意象、文化都沒有連結，主張刪除預算。多名國民黨議員支持，認為有助帶動基隆的觀光產業。張耿輝不滿民進黨團杯葛謝國樑施政，提議表決，呂美玲支持表決，認為「就硬碰硬」。

民進黨團不滿訴諸表決，張顥瀚拍桌，揚言以後每個案子都要表決。曾紀嚴不滿張言行，上前理論，兩人槓上，民進黨議員陳軍佐和國民黨議員韓世昱分別勸解。

市府另編列3000萬元活化運動空間暨汰換建置設備預算，民進黨團質疑用途及配套不足，建議刪除。

楊秀玉表示，前市長林右昌上任後編列預算，國、民兩黨都支持；現在民進黨議員為反對而反對。林任內編列大筆預算，最後只有幾張紙，謝編預算有買到東西，為何要反對？只要對市民是好的，議會就要支持，「做不好，下次不要給他錢」。

第一輪發言後，市長謝國樑說，基隆多雨需室內運動空間，希望下半年能做3、4座收費健身房，每處80到100坪，再委外經營管理。