基隆百坪透天厝16萬元引搶標 235萬元拍定
法務部行政執行署宜蘭分署今天拍賣多筆不動產，其中，基隆市大華3路1間2層樓共111坪透天建物，以每坪約1468元，底價16萬3000元拍賣，吸引21組搶標，最後以235萬元拍定。
宜蘭分署今天在基隆行政執行官辦公室拍賣基隆市及新北金山、萬里等區多筆不動產，其中，基隆市七堵區大華3路2層樓透天建物受到投標者關注，宜蘭分署透過新聞稿表示，屋主原本經營農場，因內部問題已停業多年，由於欠繳房屋稅新台幣3萬5000元，被移送宜蘭分署執行拍賣。
宜蘭分署指出，此建物周邊自然景觀豐富，且坪數約111坪，這次以16萬3000元進行一拍，雖此標的沒有門窗，僅有建物使用權，沒有基地所有權，不過，因為超低價格，仍吸引許多民眾前往看屋及投標，今天將辦公室擠得水泄不通。
宜蘭分署指出，開標現場共有21組民眾搶標，其中2名投標人均出最高價200萬元，執行官依規定請投標人現場加價後，由林姓男子以235萬元拍定。
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