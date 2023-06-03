首屆全國績優總幹事表揚 台東4家農會上榜

由中華民國農會舉辦首屆全國各級農會總幹事表彰，台東縣有台東縣農會總幹事戴振東等4名獲獎，台東縣政府農業處長許家豪今天代表縣長饒慶鈴逐一祝賀。

許家豪接受媒體聯訪表示，台東縣內各級農會計有9家，其中，台東縣農會屬於縣級農會，以及另外8家鄉鎮、地區等基層農會，這次獲得績優總幹事的農會，有台東縣農會總幹事戴振東，台東地區農會總幹事李建通、鹿野地區農會總幹事陳正笙及東河鄉農會總幹事廖博民等，在全國300家農會中可以脫穎而出獲得表揚，非常難能可貴。

許家豪表示，這次首屆全國各級農會表彰活動，是由中華民國農會主辦，有別於農委會的表揚是以農會整體營運績效為主，此一表彰大會則是對總幹事個人的行事方針、領導統御，對農會產生的經濟效益、成果作為評比與考核。

許家豪表示，在這幾年的疫情衝擊下，台東縣在縣政府與各級農會齊心秉持農產業結合觀光發展模式下，開發米乖乖、鳳梨釋迦果乾等許多農產加工品，在市場上已佔有一席之地，加上活化農會資產及整合縣內基層農會產品行銷等方式，也為農會及農友創造不少商機及收益，未來縣政府將持續推動，攜手基層農會再創更美好的未來。