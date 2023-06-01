國5接蘇花改 目標2032完工

國5銜接蘇花改公路計畫展開迄今3年多，近日初步完成環說書，昨天舉辦公開說明會後，會將建設計畫送行政院審查，待環評通過，計畫核定後就會開始相關作業，預估將耗時9年，目標2032年竣工。

地方則盼計畫加速推動，但也關心工程是否會影響武荖坑遺址、及歷史地標、老樹等，高公局回應，路線通過武荖坑遺址時，會採隧道形式，可大幅降低對地表遺址破壞，其他歷史地標與老樹如有必要也會協助遷址。

國5銜接蘇花改計畫預計開闢北起國道5號蘇澳端、南抵白米橋到東澳隧道間，全長7.1公里，包含4公里隧道、2.8公里高架橋道路，估耗資178億元，高公局2019年底展開可行性評估，2021年底獲行政院核定，去年5月展開綜合規畫及環評，近日初步完成環說書。

高公局表示，工程可能遭遇地質淺覆蓋和順向坡等風險，會設置監測儀器，並以岩栓、錨釘或相關手段加強邊坡穩定；也會監測空品與噪音振動；施工用水會申請臨時供水或向住戶購水，不會取用河川水與地下水，並委託合格業者清除廢水廢油。整體工程將採低噪音工法，並加強生態保育宣導，禁止騷擾、虐待與獵捕野生動物。

蘇澳鎮長李明哲表示，國5銜接蘇花改計畫地方樂觀其成，全線皆在宜蘭境內，相對蘇花安計畫單純，盼加速進行，另外蘇花安部分，也希望能把宜蘭和花蓮工程分開，東澳至南澳段先行開工；高公局回應，會盡力加速國5銜接蘇花改計畫，蘇花安計畫屬公路總局負責。