遭批歧視女性 黃浴沂控斷章取義但致歉

民進黨宜蘭縣議員林詩穎、林佩螢等人，昨批國民黨議員黃浴沂日前在議會發言不尊重女性，高喊「性別平權不能等」，並要求國民黨立委參選人、議員黃琤婷表態。黃浴沂以新聞稿回應，表示當日發言用意被斷章取義，若造成相關人員困擾不舒服，他表達歉意。黃琤婷表示，對女性消防員遭遇同感不捨與遺憾，將要求消防局妥善處理職場性平，若女消防員提行政救濟也會全力協助。

宜蘭某女消防員去年12月在女宿舍洗澡時，被闖進入房間的男消防員撞見，身心受創要求請公傷假，因女消防員不滿請假過程遭刁難與霸凌，最後辭職，並到台北開記者會，事件引起討論。縣議員黃浴沂日前質詢發言稱「洗澡為什麼不鎖門？是否引誘人看」，此發言遭批不尊重女性、性別歧視，時代力量發起罷免。

黃浴沂昨首度透過書面表示，日前發言是要表達對兩位女性議員在議事殿堂座位放置「我洗澡被偷看，為什麼是我沒工作」等標語，他認為基於議場秩序，應請議員把標語撤下。

民進黨議員昨也要求黃琤婷對此事表態，黃琤婷表示，針對黃浴沂日前的發言，當事人已發表道歉聲明，黨部也會有所懲處，盼此事重新聚焦在保障女消防員的工作權、及改善職場性平環境，而非政治攻防或操作的議題。