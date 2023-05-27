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基隆營養午餐頻出包 民代要求嚴查

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市長謝國樑（前中）探視送醫學童，表示市府將依法嚴辦開罰，查明事件成因。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑（前中）探視送醫學童，表示市府將依法嚴辦開罰，查明事件成因。記者游明煌／攝影

基隆某高中才發生營養午餐麵包有蟲，供應商「龍昇蔬果行」遭搜索9人被依貪汙治罪條例送辦，昨天5到20萬交保，沒想到昨又發生武崙國小15名學生喝到酸牛奶疑食物中毒送醫。營養午餐接連出包，藍綠議員同聲要求嚴查。市長謝國樑說將嚴查重罰、究責，並宣布日後所有營養午餐都要納入廉政平台管控。

基隆地檢署偵辦「龍昇蔬果行」以偽造產銷履歷標章詐領百萬元補助款，昨約談12人，呂姓負責人、某國小林姓營養師、供應商等9人被依貪汙治罪條例等罪嫌送辦，其中林姓營養師洩漏食材稽查時間幫助其逃避稽查，被控洩密罪嫌。

基隆地檢署說，供應基隆市多所學校中央廚房營養午餐食材的龍昇蔬果行，還提供農藥超標的番茄及小黃瓜，並將非該批農作物之生產追溯QR Code黏貼於外包裝上，送給學校使用。林姓營養師疑事先將食材稽查時間、項目等相關資訊透給蔬果行逃避稽查。

昨天上午武崙國小又有15名學生喝到營養午餐的酸牛奶送醫，都有頭暈、肚子痛等症狀。市長謝國樑前往探視，表示市府將依法嚴辦開罰，查明事件成因。

民進黨基隆市議會黨團指出，由於出事不只單一廠商，且這些廠商供應營養午餐已經多年，接二連三爆發校園食安問題，謝市府身為教育主管機關要負最大責任，應嚴加把關、查核。

國民黨團議員也指出，營養午餐接連出狀況令人擔憂，必須嚴肅面對，要求市府應該祭出重罰，殺雞儆猴，全面調查所有學校的營養午餐廠商，加強廠商的品質管理和衛生檢查，確保學生吃到安全的營養午餐。

謝國樑表示，以後基隆所有的營養午餐都需要納入廉政平台，在評選和供應時讓檢廉調共同參與，以表公平公正。未來市府也會訂定管營養午餐的相關自治條例，為學生的食安做嚴格把關。

營養午餐 基隆 謝國樑

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