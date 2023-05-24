基隆住宿式長照機構一床難求 議員曝到外地安置疑受虐

基隆市議員許睿慈今天在質詢指控基隆住宿式長照機構不足，一床難求，導致有的人被迫安置至其他縣市，卻發生疑有受虐情況，社會處已派人南下關懷了解。市長謝國樑說，對於長照人力以及長照設施不足部分，下周會召開專案會議跨局處檢討。

許睿慈說，近日接獲多位市民陳情，基隆市住宿機構床位難求，其中不乏不符入住年齡或是身分資格不符而被迫安置至其他縣市的情形。

許睿慈表示，經詢問市長與所屬團隊對於基隆住宿式長照機構的服務型態卻一問三不知，唯有透過設置機構提升服務量能，設置合法機構需要市政府都發處共同努力。各類型態的住宿式長照機構分類複雜，市民在尋求相關服務時往往求助無門。

許睿慈指出，106年在長服法上路之後，基隆市唯一新增的住宿式長照機構，可以提供長照住宿服務，核定27床位，卻因人力不足，只開放10床供個案入住，對照基隆市今年將邁入超高齡社會，老年人口比率19.43%居全國第6，顯然此類長照需求的量能完全不足。

許睿慈說，基隆應透過公部門布建或是公私協力的方式鼓勵民間設立，增加住宿式長照的服務量能。避免基隆長者或是長照需求者被迫輾轉他鄉。日前就發生有市民被迫安置至其他縣市，卻發生疑有受虐情況，