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基隆30年空屋火警險釀災如不定時詐彈 議長會勘將拆

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆30年空屋亂火警險釀災如不定時詐彈，議長童子瑋今天會勘，6月將拆。圖／議長童子瑋提供
基隆30年空屋亂火警險釀災如不定時詐彈，議長童子瑋今天會勘，6月將拆。圖／議長童子瑋提供

基隆市仁一路217巷有一處30多年的空屋，土地屬國有財產署但為違建，長期無人管理，屋內環境髒亂傳惡臭，街友聚集，上月發生火災險釀災，有如水錦里不定時詐彈。議長童子瑋今天會同國產署等單位會勘，將先清除封閉，6月拆除。

該空屋座落在惠隆市場內，近30多年沒有人居住，房子已有數十年。居民說，由於屋內長時間堆放雜物，加上環境潮濕，造成蚊蟲孳生，不時傳出陣陣惡臭味，讓居民不堪其擾。

今年4月疑似有人亂丟菸蒂至屋內，造成火警意外，所幸發生在白天，民眾及時現報案，無人傷亡，但差點燒及附近民房，若是在夜晚發生火警，後果將不堪設想。

現場居民指出，這間空屋已無人居住，平時會有街友闖入過夜，還會亂丟菸蒂與酒瓶，屋內更是髒亂，屋內惡臭與蚊蠅令人難受，現在接近夏季時節，擔心成為成登革熱傳播溫床，希望有關單位清除，還給居民安心的環境，否則如同不定時詐彈，居民每天都擔心受怕。

國有財產署基隆辦事處向童子瑋說明，童子瑋表示，惠隆市場聚集許多居民，里長孫立君相當重視關心，今天邀請國產署、環保局、派出所與區公所到場討論，這間空屋屬於不可考違建，但土地仍屬國有財產署。

童子瑋說，經國產署同意，分三階段處理，第一階段在6月中旬前，請國產署先清理空屋內部，還給周遭居民安心的居住環境，再以鐵皮方式圍起來，請派出所維護治安；第二階段國產署在全無虞之下，將違建空屋拆除；第三階段請基隆市府與區公所進行後續現場維護管理。

基隆30年空屋亂火警險釀災如不定時詐彈，議長童子瑋今天會勘，6月將拆。圖／議長童子瑋提供
基隆30年空屋亂火警險釀災如不定時詐彈，議長童子瑋今天會勘，6月將拆。圖／議長童子瑋提供
基隆30年空屋亂火警險釀災如不定時詐彈，議長童子瑋今天會勘，6月將拆。圖／議長童子瑋提供
基隆30年空屋亂火警險釀災如不定時詐彈，議長童子瑋今天會勘，6月將拆。圖／議長童子瑋提供

國產署 童子瑋 基隆

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