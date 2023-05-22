快訊

中國大陸和巴基斯坦帶頭反對 台灣確定被WHA拒於門外

再等1年謝謝？「iPhone 15系列都可以跳過」 爆料大王揭：太平庸了

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工作27天薪領3萬8千元 門諾招募希望種子暑期工讀

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院與台電合作推動「希望種子計畫」，今年有20個工作機會，依門諾各機構需要及工讀學生所學科系、年級安排適當的工作項目。圖／門諾醫院提供
門諾醫院與台電合作推動「希望種子計畫」，今年有20個工作機會，依門諾各機構需要及工讀學生所學科系、年級安排適當的工作項目。圖／門諾醫院提供

花蓮門諾醫院與台電合作推動「希望種子計畫」，提供設籍花蓮縣的大專青年暑期工讀機會，工作27天薪資就有3萬8千元，讓學生貼補家用，也透過在醫院相關單位服務體驗，提早規畫職涯發展，限量20個名額，即日起開放報名。

門諾醫院指出，「希望種子計畫」提供花蓮在地學子優良工讀環境，除讓學生分擔家庭經濟外，更藉由社會服務體驗方式，培養學生正面價值觀及了解社會弱勢者的需要，以增加職業性向探索，提早規畫未來職涯發展。

門諾醫院表示，「希望種子計畫」今年有20個工作機會，工讀內容依門諾各機構需要及工讀學生所學科系、年級安排適當的工作項目，工作地點以門諾醫院美崙總院、壽豐分院、壽豐護理之家及門諾社福基金會為主。

工讀期間自7月6日至8月11日共6周、27天，每周一至周五，每天8小時，工讀薪資以時薪176元計算，並依規定投保勞保及提撥勞工退休金。

門諾醫院表示，「希望種子計畫」即日起至本月31日止（以郵戳為憑）開放報名，凡設籍花蓮縣且目前就讀大專院校的學生（含今年升大二或升五專三年級）均能報名，低收、中低收入戶、原住民等將優先錄取，詳情可上門諾醫院官網查詢。

有意申請計畫者至報名網址填妥所需資料、備妥相關證明文件，並郵寄送到花蓮市民權路44號（門諾醫院人力資源部收），信封註明「報名希望種子計畫」，錄取結果將6月9日上午11時於官網公告，並以簡訊通知申請人，有問題可電洽03-8241595人力資源部郭小姐。

花蓮門諾醫院與台電合作推動「希望種子計畫」，提供設籍花蓮縣的大專青年暑期工讀機會。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院與台電合作推動「希望種子計畫」，提供設籍花蓮縣的大專青年暑期工讀機會。圖／門諾醫院提供
「希望種子計畫」提供花蓮在地學子優良工讀環境，工作27天薪資就有3萬8千元。圖／門諾醫院提供
「希望種子計畫」提供花蓮在地學子優良工讀環境，工作27天薪資就有3萬8千元。圖／門諾醫院提供

花蓮 薪資

延伸閱讀

女山友登屏風山突高山症 警送氧氣瓶救援及時吊掛送醫

花蓮門諾引入對比劑超音波 助B肝帶原者揪出早期肝癌

藝人于子育為門諾早療勸募 回想小時候做事總比別人慢

于子育化身公益代言人 為門諾慢飛天使募款

相關新聞

宜蘭縣教育處洩漏檢舉人個資又一樁 這次輪到縣議員

宜蘭縣政府教育處去年發生人員洩漏檢舉人個資給被檢舉人，今年2月宜蘭地院依違反個資法判處4月有期徒刑，緩刑3年；豈料上周又...

影／台東議員戴假髮犧牲色相唱「哇呀哇」 提醒局處動起來

台東縣議員古志成今天在議會質詢，播放自載假髮大唱「挖呀挖」影片，並直言以此「犧牲色相」提醒縣府，縣長已經進入第二任，施政...

工作27天薪領3萬8千元 門諾招募希望種子暑期工讀

花蓮門諾醫院與台電合作推動「希望種子計畫」，提供設籍花蓮縣的大專青年暑期工讀機會，工作27天薪資就有3萬8千元，讓學生貼...

轎車又闖平交道 花蓮鐵警開罰

花蓮9日發生轎車闖入平交道警戒區，前天又發生相同事件，觸動異物偵測系統，行經的台鐵272次列車緊急降速通過，十分危險。鐵...

南方澳一拍魚市 內外設攤搶客

宜蘭南方澳第一拍賣魚市場今年2月1日開幕，遷進多數舊南寧魚市場攤販，部分攤販選擇在市場外擺攤，生意不輸市場內攤位。魚販表...

台東活水湖活化 擬依森林公園收費

台東縣政府為活化活水湖，邀社團、民間協會及地方里民座談，勾勒活水湖願景，與會者呼籲定期清湖、盡快分區開放游泳，也爭取簡化...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦