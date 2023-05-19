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花蓮臨時圖書館 輪椅族怨難通行

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮縣立圖書館正原址重建，工期至少3年，臨時圖書館移至附近演藝堂地下室，有輪椅族發現，周邊無障礙坡道被工地圍籬阻絕、臨時館通道狹小逃生動線差等問題。文化局長吳勁毅說，園區原本全區都是無障礙環境，但未發現因重建施工，造成鐵皮阻擋無障礙坡道，會改善。

一名高姓身心障礙者向議員楊華美陳情，她坐電動輪椅想到圖書館使用圖書資源，到了發現舊館在施工已被鐵皮圍籬包住，沿著文苑路的人行道前往臨時圖書館，原本無障礙坡道卻被圍籬阻絕，無處可走，被迫回頭找了另一處坡道，回到大馬路與車爭道。

好不容易抵達臨時圖書館，因為設在地下室，她要坐電梯下樓，又發現必須有密碼才能使用，進入館內因書架間通道較狹窄，對輪椅族不友善，也擔心若有緊急事故影響逃生。高小姐認為，不只是她這種身心障礙者，推嬰兒車的家長、行動不便的長者，對於無障礙空間、電梯等都有使用需求，應該更便利和開放。

楊華美表示，其他公部門在施工時，都應有更細緻的思考，規畫妥善的無障礙環境，許多身心障礙者出門前會先上網了解目的地周邊無障礙設施，建議應將無障礙規畫上網公布。

吳勁毅說，目前圖書館為臨時性質，電梯是原本演藝堂內部工作梯，有安全考量才無法全面開放，目前在一樓和地下室都有服務台人員可以協助使用，若有特殊需求也會做個案考量。

圖書館 電梯 輪椅

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