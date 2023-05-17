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家長控基隆狼師對女兒不軌 謝國樑鞠躬道歉

中央社／ 基隆17日電

基隆某高中家長指控男老師多次對女兒表達愛意，並藉補習名義對女兒上下其手，希望能重視狼師事件。基隆市長謝國樑今天鞠躬道歉，並將召開專案會議，盼能更快速掌握學生狀況。

有家長昨天在臉書（Facebook）社團「爆料公社」指控，這所高中男老師下課後免費為女兒補習，但補習地點竟是在陰暗的公園，老師並對女兒上下其手。

校方表示，事發後，校方決議呈報教育部停聘這名老師3年，這名老師現已離職。

謝國樑今天上午出席在五堵國小舉辦的「基市111學年度國民中小學科學展覽頒獎典禮」，他致詞時指出，對於男老師的不當行為感到非常痛心，希望包括各校校長、基隆市教育處長劉美蘭、科長及他自己等人都要上緊發條，並與家長、家長團體，甚至與學生有更緊密聯繫，深入掌握學校狀況。

謝國樑表示，對於這次事件感到抱歉，坦言基市府是透過社群媒體得知更多訊息，希望未來老師若出現不當行為，市府及相關單位能在第一時間得知並掌握，也會請劉美蘭召開專案會議，希望大家一起努力，未來能更清楚、迅速掌握學生的學習狀況。

補習

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