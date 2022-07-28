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海洋職涯體驗營國中生船遊基隆港 看大船入港好奇船員

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國立台灣海洋大學台灣海洋教育中心，帶領國中學生上船認識航海的工作及海運產業。圖／台海大提供
國立台灣海洋大學台灣海洋教育中心，帶領國中學生上船認識航海的工作及海運產業。圖／台海大提供

有感海運產業對人才需求不斷增加，國立台灣海洋大學台灣海洋教育中心，受教育部委託，前天起連續2天辦海洋職涯學生體驗營隊，帶領國中學生上船認識航海的工作及海運產業，在未來升學及求職時有更多元的選擇方向。學生看到大船入港、卸貨，對船員的工作都很好奇，有學生說以後想當船員體驗。

海大此次攜手海大附中、陽明海運文化基金會，帶領國中學生上船貼近海運工作的環境及情境。學生們搭船遊基隆港、參訪育英二號及到海大附中實習工廠操作體驗。學生說，從海上的角度來看基隆港的建設、貨櫃船及散裝船等入港及卸貨都很有趣，也是第一次這樣近距離接觸。

透過育英二號船員分享自身投入海運產業的故事，學生能深入了解船員們在船上的工作及生活，讓學生發現海洋產業的樂趣，現場有不少學生說以後很想當船員，可以工作也可以到外國體驗不同生活。

台灣海洋教育中心主任張正杰說，對於海運的認識就像瞭解一個人體運作的機制，先從像腦袋般的甲板部門了解船舶航行的各項業務，再從像心臟般的機艙部門體驗如何維持機械與設備的正常運作，這些都是平常課本與學校沒有教過的事情。

8月11日開始，將辦理海洋職涯教師培訓研習，以海洋休閒觀光為主題，用「線上增能課程」搭配「實體職場參訪」的方式，帶領參與教師認識海洋休閒觀光產業，並聚焦釣魚及潛水活動，更多活動資訊可至台灣海洋教育中心官網查詢：https://tmec.ntou.edu.tw/p/412-1016-6266.php?Lang=zh-tw

國立台灣海洋大學台灣海洋教育中心，帶領國中學生上船認識航海的工作及海運產業。圖／台海大提供
國立台灣海洋大學台灣海洋教育中心，帶領國中學生上船認識航海的工作及海運產業。圖／台海大提供
國立台灣海洋大學台灣海洋教育中心，帶領國中學生上船認識航海的工作及海運產業。圖／台海大提供
國立台灣海洋大學台灣海洋教育中心，帶領國中學生上船認識航海的工作及海運產業。圖／台海大提供
國立台灣海洋大學台灣海洋教育中心，帶領國中學生上船認識航海的工作及海運產業。圖／台海大提供
國立台灣海洋大學台灣海洋教育中心，帶領國中學生上船認識航海的工作及海運產業。圖／台海大提供

基隆港 海大

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