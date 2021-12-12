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影／宜蘭「三層坪」開放美景大驚豔 人車湧入亂象地主怒

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭爆紅新景點大礁溪「三層坪」農塘，層層堆疊的潺潺流水與落羽松，美景讓人驚豔，連日來吸引大批遊客。圖／石姓讀者提供
宜蘭爆紅新景點大礁溪「三層坪」農塘，層層堆疊的潺潺流水與落羽松，美景讓人驚豔，連日來吸引大批遊客。圖／石姓讀者提供

農委會整建私地在宜蘭三層坪打造全國首創的階梯式農塘，最近對外開放，剛好園區落羽松轉紅，讓人驚豔，不必出國就能免費飽覽美景，有人形容是精緻版的花蓮「雲山水」。但因進出道路不寬且車位不足，導致動線混亂；更誇張是今天尚未開園，就有人搶鑽入園區，居民大呼受不了。

農委會水保局整合私有土地，花了2千多萬元在大礁溪三層坪整建可供灌溉的階梯式農塘，最近驗收完工，占地約3甲園區有層層堆疊的潺潺流水，農塘旁栽種1、20年的落羽松轉變成黃紅色，美景如夢似幻。水保局這幾天低調開放，但美景擋不住遊客湧入，搶拍打卡po網，成了宜蘭本月最爆紅新景點。

官民合作的水利設施完成後，交給地主維護管理。昨天天氣放晴，園區廣場只能停3、40輛車，但一天內竟然進出2千多輛次，不但造成小路會車困難，車輛亂停，車流還回堵到大礁溪橋長約2公里。

最誇張是，大家為了搶入園，今天清晨6、7點園區尚未開門，就出現人車排隊，還有人從一旁的鐵絲網空隙闖入，愛好攝影者也急著要架起梯子拍照，居民見狀趕快打電話給地主提早開門。

由於地主免費開放，卻惹來一堆麻煩，滿腹怒火。張姓地主表示，他們請承包商鋪的草皮全被踩爛，需再花錢整修，還有人拍照時跨越農塘很危險，如果亂象再不改善，真想把這裡封起來。

水保局表示，農塘屬於水利灌溉，配合地形營造成全國首創的階梯式農塘，層層流水搭配落羽松及群山倒影，重現水田河階景觀，兼具水源涵養、蓄洪防災等效益，所以不是遊憩景點，並未比照風景區規劃大型停車場。

水保局建議民眾把車子停在大礁溪橋附近停車場，再走路進入，未來會考量以停車接駁、導覽解說或市集等收入做為管理費用。

大礁溪「三層坪」農塘周邊的草皮被遊客踩成爛泥，地主很火大。圖／讀者提供
大礁溪「三層坪」農塘周邊的草皮被遊客踩成爛泥，地主很火大。圖／讀者提供
宜蘭爆紅新景點大礁溪「三層坪」，美景讓人驚豔，吸引大批遊客賞景拍照，造成人潮爆棚，更有不少攝影師拿梯架搶拍美照。圖／讀者提供
宜蘭爆紅新景點大礁溪「三層坪」，美景讓人驚豔，吸引大批遊客賞景拍照，造成人潮爆棚，更有不少攝影師拿梯架搶拍美照。圖／讀者提供
宜蘭爆紅新景點大礁溪「三層坪」農塘，層層堆疊的潺潺流水與落羽松，美景讓人驚豔，連日來吸引大批遊客。圖／石姓讀者提供
宜蘭爆紅新景點大礁溪「三層坪」農塘，層層堆疊的潺潺流水與落羽松，美景讓人驚豔，連日來吸引大批遊客。圖／石姓讀者提供
宜蘭爆紅新景點大礁溪「三層坪」，美景讓人驚豔，但因進出道路不寬，停車位不足，造成不少亂象。圖／讀者提供
宜蘭爆紅新景點大礁溪「三層坪」，美景讓人驚豔，但因進出道路不寬，停車位不足，造成不少亂象。圖／讀者提供
宜蘭爆紅新景點大礁溪「三層坪」農塘，層層堆疊的潺潺流水與落羽松，美景讓人驚豔，連日來吸引大批遊客。圖／石姓讀者提供
宜蘭爆紅新景點大礁溪「三層坪」農塘，層層堆疊的潺潺流水與落羽松，美景讓人驚豔，連日來吸引大批遊客。圖／石姓讀者提供
宜蘭爆紅新景點大礁溪「三層坪」農塘，層層堆疊的潺潺流水與落羽松，美景讓人驚豔，連日來吸引大批遊客。圖／石姓讀者提供
宜蘭爆紅新景點大礁溪「三層坪」農塘，層層堆疊的潺潺流水與落羽松，美景讓人驚豔，連日來吸引大批遊客。圖／石姓讀者提供
宜蘭爆紅新景點大礁溪「三層坪」農塘，層層堆疊的潺潺流水與落羽松，美景讓人驚豔，連日來吸引大批遊客。圖／石姓讀者提供
宜蘭爆紅新景點大礁溪「三層坪」農塘，層層堆疊的潺潺流水與落羽松，美景讓人驚豔，連日來吸引大批遊客。圖／石姓讀者提供
宜蘭爆紅新景點大礁溪「三層坪」，美景讓人驚豔，但因進出道路不寬，停車位不足，造成不少亂象。圖／讀者提供
宜蘭爆紅新景點大礁溪「三層坪」，美景讓人驚豔，但因進出道路不寬，停車位不足，造成不少亂象。圖／讀者提供
宜蘭爆紅新景點大礁溪「三層坪」農塘，層層堆疊的潺潺流水與落羽松，美景讓人驚豔，連日來吸引大批遊客。圖／石姓讀者提供
宜蘭爆紅新景點大礁溪「三層坪」農塘，層層堆疊的潺潺流水與落羽松，美景讓人驚豔，連日來吸引大批遊客。圖／石姓讀者提供
宜蘭爆紅新景點大礁溪「三層坪」農塘，層層堆疊的潺潺流水與落羽松，美景讓人驚豔，連日來吸引大批遊客。圖／石姓讀者提供
宜蘭爆紅新景點大礁溪「三層坪」農塘，層層堆疊的潺潺流水與落羽松，美景讓人驚豔，連日來吸引大批遊客。圖／石姓讀者提供

水保局 落羽松

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