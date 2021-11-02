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宜蘭102天「+0」開放海域遊憩 長青食堂可共餐唱歌
宜蘭持續102天沒有本土個案，縣政府今天宣布即日起各社區關懷據點及長青食堂在符合餐飲規範前提下，開放共餐服務、卡拉OK歡唱及桌遊等課程活動；另外縣府轄管風景區及水(海)域的遊憩活動，今天起也全部開放，沒有人數限制。
目前宜蘭縣內新冠疫苗第一劑接種率已達73%，第二劑接種率35.1%，縣衛生局提醒，雖然已經達到中央第一階段的目標，但民眾仍不可鬆懈，尤其在相關防疫措施鬆綁後，預期將有大量遊客到宜蘭縣旅遊，大家還是要提高警覺，落實各項防疫措施。
之前在疫情期間，縣政府停止長青食堂共餐，老人家只能家裡吃，今天宣布開放共餐，而且社區的卡拉OK也可以唱歌，不過民眾在社區玩桌遊時還是要戴口罩；縣轄風景區部分，除了頭城濱海森林公園及礁溪溫泉公園森林風呂因進行改善工程暫未開放外，其餘轄管景區及水(海)域都全數開放。
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