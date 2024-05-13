快訊

巧遇極光！客機改航線繞圈讓乘客欣賞 竟被投訴延誤航班

持10多種工具私刑施暴 露營區老闆夥同3員工打死人全遭押

8縣市有感！南投15時57分規模4.1地震 氣象署：非0403餘震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3200萬！ 屏東爛尾透天厝求售 網翻三年前舊文嚇壞「太剛好」

聯合新聞網／ 綜合報導
屏東恆春一棟「廢墟」風透天厝開價要賣3200萬引起大家討論。圖為示意圖，記者胡經周／攝影
屏東恆春一棟「廢墟」風透天厝開價要賣3200萬引起大家討論。圖為示意圖，記者胡經周／攝影

屏東恆春近日出現一棟廢墟風格的透天厝，要賣3200萬，消息一出引發當地不少民眾熱議。po文的網友寫說「原來恆春不只有墾丁的夜市美食貴得嚇死人，爛尾樓也是貴到嚇死人。」

原po在臉書社團貼出照片，只見這棟房子破落不堪，剩幾根細細的柱子勉強支撐，一樓底下停了幾台車子，牆壁的部分，二樓面向馬路這邊全都被挖空，上頭甚至還殘留許多裸露的鋼筋，根本無法住人。

根據照片上所呈現的資訊，該物件為屋主有意釋出，地點位於恆春鎮西門路，地坪108坪，售價3200萬，換算下來等於一坪將近30萬，物件敘述還說鄰近便利商店、全聯、85度C、學區、麥當勞、生活機能好。

網友看完紛紛在底下留言說「好扯的價格」、「戰地風」、「敘利亞風」、「32萬都不想買，屋主想錢想瘋了嗎？」、「不值這個價」、「底下可能藏石油」、「這地權好怪，108坪分三塊地號」、「一堆雜物還要找人來拆除，把買家當盤子喔？」。

此外，有網友發現，此物件實際上三年前在《恆春售、租屋分享平台》就有網友po過一模一樣的資訊，如今又再度出現引起討論。而根據三立新聞網報導，委賣的房仲坦言行情確實比當地行情高，但「買賣東西，就是找有緣人」。

這棟房子因為在當地至少賣了三年一直乏人問津，恐怕也是因為最大的因素在於價格，附近居民認為買的就是只有一塊地而已，這樣的形態連一棟房子都稱不上，未來就看是否真的等得到有緣人青睞了。

延伸閱讀

股息領150萬！無業男曬報稅單 繳稅金額讓全網跪了：簡直是神

新進員工加薪5千！6年老鳥傻眼「底薪差不到1千」 網嘆：不怕你走

竹南預售屋「不到2小時賣完」殺價還會被趕 網秒點頭：正常

他讚小紅書「比抖音猛」！一票鄉民誇好用：還能避開垃圾文

相關新聞

3200萬！ 屏東爛尾透天厝求售 網翻三年前舊文嚇壞「太剛好」

屏東恆春近日出現一棟廢墟風格的透天厝，要賣3200萬，消息一出引發當地不少民眾熱議。po文的網友寫說「原來恆春不只有墾丁的夜市美食貴得嚇死人…

TPASS月票慶週年 高雄市宣布減碳量前399名1個月免費

TPASS通勤月票開賣滿1週年，高雄市交通局為感謝民眾踴躍使用，今天宣布多項優惠，包括高雄市月票用戶減碳量前399名會員...

飛澎湖一票難求！縣府爭取第3家航空 陳光復：年底可望簽MOU

澎湖縣長陳光復今天在縣務會議表示，縣府爭取第3家航空公司露曙光，目前洽談順利，已達80%，可望在今年底簽署合作備忘錄，期...

曾當眾「墜入愛河」...無人機水域救援受限多 議員憂救溺成效差

過去消防體系在山難、水患，得出動大量人力救援，近年「無人機系統」廣泛應用在山域搜索、水域救援、火場勘查、地震搜救等，提升...

《星際大戰》璀璨銀河現身貓鼻頭 高雄男花2小時拍到驚豔畫面

屏東貓鼻頭風景區若天氣放晴，夜晚星空燦爛，吸引不少攝影愛好者守候拍銀河；高雄市一名喜愛攝影的男子趙千博前天深夜專程殺去貓...

陳其邁撂法語！首次「法國生活節在高雄」6月連3天登場

高市府與法國在台協會、台灣法國人協會攜手舉辦首次「法國生活節在高雄」，將於6月7日至6月9日在駁二藝術特區登場；市府表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。