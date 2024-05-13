3200萬！ 屏東爛尾透天厝求售 網翻三年前舊文嚇壞「太剛好」

屏東恆春近日出現一棟廢墟風格的透天厝，要賣3200萬，消息一出引發當地不少民眾熱議。po文的網友寫說「原來恆春不只有墾丁的夜市美食貴得嚇死人，爛尾樓也是貴到嚇死人。」

原po在臉書社團貼出照片，只見這棟房子破落不堪，剩幾根細細的柱子勉強支撐，一樓底下停了幾台車子，牆壁的部分，二樓面向馬路這邊全都被挖空，上頭甚至還殘留許多裸露的鋼筋，根本無法住人。

根據照片上所呈現的資訊，該物件為屋主有意釋出，地點位於恆春鎮西門路，地坪108坪，售價3200萬，換算下來等於一坪將近30萬，物件敘述還說鄰近便利商店、全聯、85度C、學區、麥當勞、生活機能好。

網友看完紛紛在底下留言說「好扯的價格」、「戰地風」、「敘利亞風」、「32萬都不想買，屋主想錢想瘋了嗎？」、「不值這個價」、「底下可能藏石油」、「這地權好怪，108坪分三塊地號」、「一堆雜物還要找人來拆除，把買家當盤子喔？」。

此外，有網友發現，此物件實際上三年前在《恆春售、租屋分享平台》就有網友po過一模一樣的資訊，如今又再度出現引起討論。而根據三立新聞網報導，委賣的房仲坦言行情確實比當地行情高，但「買賣東西，就是找有緣人」。

這棟房子因為在當地至少賣了三年一直乏人問津，恐怕也是因為最大的因素在於價格，附近居民認為買的就是只有一塊地而已，這樣的形態連一棟房子都稱不上，未來就看是否真的等得到有緣人青睞了。