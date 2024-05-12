暖心輔導員接住曝險少年 屏縣少輔會伴走過青春迷茫

屏東縣少年輔導委員會成立一年，累計服務145件，接住每個曝險少年，有暖心輔導員服務多達51次，陪伴曾誤入歧途少年轉變成為對自己人生和家庭負責的大男孩；少輔會表示，正值青春期的少年難免有迷茫時，這時候拉他們一把，幫助他們認識自我價值，也能減低觸犯法律發生率。

屏縣少輔會指出，「曝險少年」，是指12歲以上、未滿18歲的人，沒有正當理由而經常攜帶危險器械，或有施用毒品或迷幻物品的行為，但尚未觸犯刑罰法律，或有從事預備犯罪或犯罪未遂，但依法還不會處罰的行為，這樣情況且需要保障其健全自我成長的少年，就會稱為「曝險少年」。

滿18歲的阿力曾因金錢誘惑而誤入歧途，被捕送進少年觀察所辦半年，負責輔導阿力的輔導員陳祈吟，一年安排51次輔導服務，逐漸化解阿力的防備心到後來建立信任，他也開始省思正視自己的未來。阿力在工地上班，看著他不畏日頭赤炎炎操作怪手翻土整地、鋪蓋水溝，展現出色的工作技能，原本的叛逆少年變成成熟穩重大男孩，吃苦耐勞和積極進取的態度也受到雇主肯定，令人感動。

另名同樣18歲的少年阿華因交友不慎觸法被列入曝險名單，輔導期間他面對家人要求從軍，起初感到排斥，輔導員羅佩琪幫他釐清情緒癥結，鼓勵阿華提早規畫職涯，重新找到出發力量，他也期待藉由從軍完成大學夢想，拓展自己的視野，尋找更多的可能性。