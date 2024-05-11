社宅僅能住6年 郭建盟提70年安居宅

準總統賴清德延續蔡政府社宅政策，未來社宅以百萬戶為目標，高雄市議員郭建盟昨在總質詢指出，房價居高不下，社宅中籤率低，且最多只能住6年，時下青年無法成家立業，猶如躺平族，籲政府採用「安居70」新住宅政策，將安居宅使用權拉長到70年，供民眾以優付條件購買，換屋時由政府原價折抵購回，賣給下一名等候承購市民，循環利用，政府零負擔且不會債留子孫。

高雄市長陳其邁答詢表示，使用權住宅是全新觀念，構想非常好，目前仍需時間研究資本市場與整體房市，討論如何落實保障市民居住權，他會在3個月內召集各單位全盤檢視政策及市府自有財源能否攤提。使用權住宅若由住都中心買回，房價不會變動，但價值會下降，能有效抑制房價上升，對居住正義有正面幫助。

郭建盟拋出「安居70」主張，指由市府以3成權利金專案將市地提供住都中心蓋安居宅，賦予70年使用權，無自用住宅的市民能以2成自備款，申請8成優惠貸款入手，70年內若想換屋，住都中心得折算回購，再賣給下一人，循環使用，這類安居宅不得轉讓第3人。

「國內社宅預算全由中央負擔，只要中央停撥，社宅興建就斷炊」，但郭建盟表示安居宅的興建費，是由使用者負擔，同時依法繳交地租與3成地上權權利金，不會債留子孫。且安居宅使用權是「質」權，沒有市場價值，不致炒房，衝擊房市。

他說，全國房價所得比創9.86新高，社宅政策若消極將青年留在「租屋」端，購屋夢想將更遙不可及。「安居70」政策相信是台灣解決居住正義問題的重要出路。