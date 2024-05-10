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視察高雄金牌農村新港社區 陳揆：重視生態永續發展

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長陳建仁。聯合報系記者蔡世偉／攝影
行政院長陳建仁。聯合報系記者蔡世偉／攝影

行政院長陳建仁10日前往高雄市永安區視察2021年榮獲「金牌農村社區」殊榮的新港社區時表示，該社區在獲獎後仍持續不斷創新、擴大服務範圍，並重視維護生態永續發展，未使用化學藥劑或抽取地下水來養殖龍膽石斑魚，為台灣農村再生發展樹立非常優良的典範，期勉高雄市政府與中央一起打拚，扶植更多在地金牌農村社區發展，讓全世界看見台灣農村活化的優異表現。

陳建仁指出，高雄永安區新港社區於2021年榮獲「第二屆金牌農村競賽」金牌殊榮後，仍持續不斷努力創新、擴大服務範圍，並樂於與更多人分享學習，同時該社區也因應氣候變遷等挑戰，更重視維護生態永續發展，包括舉辦在地SDGs（聯合國17項永續發展目標）產業論壇、增加ESG（環境保護、社會責任、公司治理）企業夥伴、重視無用藥及低碳排養殖等，尤其在養殖龍膽石斑魚時，該社區沒有使用化學藥劑或抽取地下水，而是透過蔬果酵素來改善魚塭水質，同時也利用LNG接收站冷排水（鑽石水）進行養殖。並感謝社區發展協會榮譽理事長蘇國禎為台灣農村再生發展樹立非常優良的典範，不僅為未來台灣農村發展帶來希望，也讓全世界看見台灣農村活化的優異表現。

陳建仁強調，當大家團結一致時，就可以走得穩健、更長遠，而高雄市政府也願意與中央一起打拚，扶植更多在地金牌農村社區發展，相信臺灣這座美麗的寶島定能像鑽石般閃亮，照亮整個亞洲與全世界，讓大家看見自由、民主、多元、開放的台灣，不僅經濟繁榮進步，更有許多活力十足的年輕人正在為臺灣的未來不斷打拚。

石斑 農村再生 陳建仁

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