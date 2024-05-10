市中心精華地段 中山大盼進駐國際商工校地

高雄國際商工前年8月退場停招，位於市中心精華地段的閒置校地，開發動向備受矚目，先前傳出高雄市政府擬引進開發商，一半蓋社宅，一半以聯開案方式開發，有議員昨天質詢關切，市長陳其邁首次透露，中山大學有意願進駐，中山大學也證實確實有意願，正積極規畫討論中。

國際商工停招後，位於蛋黃區的閒置校地備受關注。議員湯詠瑜昨在總質詢關切，國際商工打算一半以聯開案方式開發，一半蓋社宅，這樣的開發方式，有開發商願意投入開發嗎？難道沒評估單純做為教育用地的可行性。

陳其邁表示，國際商工這塊校地，許多人感興趣，其中中山大學醫學院對這塊校地就相當有興趣，中山大學除附屬醫學院外，在醫療與智慧科技相關領域也有一些規畫需求，校長跟市府已開過很多次會，市府會做整體規畫考量。

國際商工向高雄市府租地辦學，因招生每況愈下，前年8月退場停招，校舍閒置近2年，議員要求市府妥善規畫利用。市府財政局先前指出，國際商工地目是文教區，都市計畫尚未啟動，如要進行聯合開發等用途，須先變更地目，拆除校舍約需11個月時間。