日本人一吃就愛上！屏東鴨蛋皮蛋今封櫃 首度銷日將達200萬顆

以生產兼顧動物福利的鴨蛋和加工皮蛋打入美、澳外銷市場的屏東縣新園鄉浤良食品，今年3月參加東京食品展，與日本神戶物產集團簽訂20呎櫃、560箱皮蛋訂單，首度打進日本通路，今天到場見證封櫃的縣長周春米說，屏東不僅是全台鴨蛋產量最大的縣市，品質更具外銷競爭力，此次銷日8萬顆，今年銷日可望達200萬顆。

屏東縣內飼養81萬隻蛋鴨，每年生產1億8000萬顆鴨蛋，浤良食品每年生產近8000萬顆鴨蛋，不僅是縣內具規模的食品加工廠，生產的鴨蛋更外銷美國、加拿大、澳洲、新加坡、菲律賓及紐西蘭等國，去年受縣府邀請參加東京食品展，鴨蛋皮蛋的甘甜香味，讓日本食品通路商大為驚艷，今年簽下訂單，首次進軍食安要求高標準的日本市場，業者大為振奮。

浤良食品公司總經理歐陵合說，此次外銷日本的皮蛋原料，採用屏東在地國寶鴨生產的鴨蛋，蛋鴨以圈飼方式飼養，並且降低飼養密度，建立高生物安全的圍網，讓蛋鴨住得好、吃得好、睡得好，產出的鴨蛋自然就新鮮又健康，未來也將持續精進，將屏東在地好鴨蛋製品推銷到世界各國。

周春米說，今年3月初的東京食品展，屏東業者獲得許多國際買家青睞，更成功牽線8萬顆皮蛋進軍日本，她回想去年浤良食品即是團隊重要夥伴，還記得現場試吃皮蛋的民眾相當多， 眾人讚不絕口 當時心裡就有預感這份商品一定會長紅，果然今年再訪東京食品展時，很快就接到訂單，期待外銷量年年增加，讓世界看見屏東好物。

縣府農業處表示，浤良食品前身為浤良蛋行，創立於1965年，因人力檢測蛋殼裂縫需靠經驗，家庭工廠式的人力資源有限，1990年代開始與各方研究單位合作導入科技，靠蛋殼敲擊後的聲波反應，研發自動檢測機器，經過2年的努力，不良率逐漸降低，加上機器上收音麥克風不斷校正，終於把檢測準確度從80%調升至98%以上，解決人力短缺問題，也有產量足夠外銷。