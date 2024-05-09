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左岸花海綻放 已成屏東後花園

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

高屏舊鐵橋橫跨高屏溪兩岸，是熱門打卡地標，屏東縣左岸高屏溪協會向經濟部水利署第7河川分署認養河濱公園約1.4公頃土地，與志工種下黃波斯菊、向日葵及百日草等種子，近期花海盛開，宛若大地鋪上地毯，美不勝收。屏東縣府在8年前將左岸高屏溪打造河濱公園綠地，設壘球場、大草皮、寵物公園，成為屏東人的後花園。

縣府水利處表示，8年前縣府向第7河川分署申請將舊鐵橋周邊約60公頃打造河濱公園，每年編預算維護環境管理，每天都有1組人巡視，撿拾垃圾，固定時間整理草皮，避免雜草叢生，河濱公園包括壘球場，大草皮與近年成立寵物公園，縣府每年底在河濱公園辦風箏節，吸引親子人潮聚集。

近期高屏溪畔舊鐵橋屏東端花海盛開，每次花期給民眾驚喜，現有大片黃波斯菊花海，宛若大地鋪黃色地毯，除波斯菊還有紫紅色的系百日草，充滿活力的向日葵，不時還有火車經過。遊客池小姐說，來此看都有悠閒感覺，很適合來此走走。

左岸高屏溪協會表示，無農藥有機栽種，冬夏兩季和前進里志工一起栽種，每年可以看到約2到3次花海。目前花海盛開，花期約還有1周。前進里李姓志工說，這裡有花海，還有火車經過，一旁還有舊鐵橋，看了就很舒服，堪稱屏東限定版美景。

寵物 屏東縣 高屏溪

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