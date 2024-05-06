屏東城市杯融入在地植物 典雅花樣5月8日起限量搶購

母親節將至，屏東縣政府特別推出城市杯「致，一杯子的美好」骨瓷杯盤組，杯身融入屏東特有植物武威山烏皮茶、鵝鑾鼻燈籠草與屏東特色植物玫瑰、蝴蝶蘭、九重葛、黃荊、可可、洋蔥等圖樣，5月8日起在屏菸1936文化基地及看海美術館限量開賣。

縣府傳播暨國際事務處指出，城市杯的禮盒包裝典雅，純白搭配燙金花樣的簡約風格，深具質感。內附精緻的中文小卡，也為日後縣府辦理行銷活動或接待國際外賓時，翻譯成英、日文版本，不管是當作伴手禮或自用收藏皆宜。