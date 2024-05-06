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婆媳都當寄養媽媽 同獲模範母親

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣瑪家鄉洪婉凌（右）因婆婆王秀琴（左）邀約鼓勵，婆媳一起成為世界展望會的寄養家庭，兩人昨獲縣府模範母親表揚。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉洪婉凌（右）因婆婆王秀琴（左）邀約鼓勵，婆媳一起成為世界展望會的寄養家庭，兩人昨獲縣府模範母親表揚。記者劉星君／攝影

屏東縣瑪家鄉洪婉凌因婆婆王秀琴邀約，婆媳一起成為世界展望會的寄養家庭，兩人昨獲屏東縣模範母親表揚。婆媳同住陸續照顧7名寄養童，從剛出生8個多月到幼兒園大班，婆媳展現超級默契，即使有爭吵、理念不合，都會坐下來溝通討論尋求共識，獲得模範母親，媳婦洪婉凌笑說，又驚訝又緊張。

洪婉凌是三地門鄉口社部落嫁到瑪家鄉瑪家村，婆媳都是排灣族。婆婆王秀琴是居服員，退休後2018年加入寄養家庭行列，2021年邀請媳婦加入，婆媳陸續共同照顧寄養童共7名。

婆媳合作無間展現默契，洪婉凌說，家人經決議後，一起成為寄養家庭，成為寄養家庭過程很辛苦，有爭吵、也曾與婆婆起口角，會坐下來溝通，婆婆個性較敏感，責任感重，互相包容。

婆媳照顧寄養童，一名遭嚴重兒虐住在加護病房幼童，洪婉凌說，當時這名孩子1歲，身型卻如同6個月大嬰兒，滿身的傷痕，她與婆婆分工，陪伴這名孩子度過危險期、就學與醫療照護，這名孩子如今幼兒園大班，也會哼著原民歌謠，是她們照顧最久的寄養童。

洪婉凌育有3名孩子，孩子們也跟寄養童一起長大，她發現孩子們變得更加懂事。每個寄養童情況不同，就像闖關，從中取得平衡點。

屏東縣府昨表揚模範母親48名，邀請花藝設計協會屏東縣分會為模範母親設計花藝帽與提包走秀，氣氛溫馨。

寄養家庭 屏東縣

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