花火節遊客最多時刻…澎湖水族館遭雷電擊中 初估損失上百萬
澎湖水族館今天在瞬間暴雨中，遭到雷電擊中，導致內部電器設施受損，全場停電，無法營運，公告休館一天，目前生物供水與供氧都正常，生物安然無恙，但所有損失仍需進一步評估。
澎湖水族館表示，今天清晨雲雨帶籠罩澎湖，出現暴雨雷擊，造成澎湖水族館斷電，連館區出入口，都無法啟動，因而無法營業。尤其正逢花火節開始，大批遊客前往，只能敗興而歸，工作人員也在停車場向來訪的遊客說明天災意外，整個營業收入與修護費用仍需進一步評估。
澎湖水族館第一時間先用發電機搶救生物系統，目前生物供水與供氧都正常，生物安然無恙，今天一早就有多部遊覽車等待入場，這也是一年中遊客人數最多的時刻，以這2天的人潮來看，估計營業收入的損失至少在20萬以上，加上整個主電盤毀損，可能會損失上百萬元，成為此波豪雨雷擊中最大受災戶。
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