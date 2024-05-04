屏東泰國蝦養殖業歹年冬 潮州今舉辦賽神蝦活動拉抬買氣

全國80%泰國蝦養殖在屏東縣，屏東縣泰國蝦養殖40%在潮州鎮，潮州鎮公所今天在台鐵潮州鐵道文化園區舉辦「賽神蝦」，盼藉由活動拉抬買氣，帶動地方養殖與觀光產業；潮州鎮水產養殖協會理事長潘金宙說，前2年受鐵蝦症影響產量大跌，市場因量少價揚，但賣價好還是沒賺，今年產量稍有回升，盼活動刺激產業重現榮景。

潘金宙說，2年前泰國蝦養殖因鐵蝦症等因素，都養不大，產量大跌，過去正常1分地約能養出400斤，自從蝦苗出問題後，1分地養不到100斤，可以賣出去更少，產量減少也導致產銷失衡，池邊價雖漲至1斤390至400元，但電費、飼料費、工錢等全都漲價，一來一回蝦農也沒什麼賺頭，蝦農都在苦撐，還好今年產量稍有回升。

協會常務監事陳玉麟說，近年泰國蝦真的不好養，陸續有蝦農因賠錢棄養，連帶影響整個泰國蝦產業鏈，從蝦苗場到釣蝦場都受影響，所幸今年養殖狀況有好轉，加上宣傳促銷性質的「賽神蝦」活動登場，即使目前產量尚未恢復到以往水準，仍給蝦農不少信心，盼泰國蝦養殖能成為讓潮州人驕傲的在地產業。

潮州鎮公所主任秘書王建元說，泰國蝦在母親節與中秋節前後1個月產量多、產值也好，今年產地價1斤約400元正負30元，比往年多約20元；不過人力、電力、飼料，及土地租金皆漲，且蝦苗收成率僅1成，確實不好做；「賽神蝦」比賽著重趣味，比大又比長，若重量相同則以長度決勝，蝦也不能掉螯，公、母蝦冠軍各獲1萬元。