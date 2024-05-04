高雄40名母親獲表揚 陳其邁致贈康乃馨：感謝無私奉獻

慶祝母親節，高雄社會局與中華神恩全人關顧協會舉辦母親節「美力媽媽」頒獎典禮，全市共40位母親得獎，獲市長陳其邁頒贈獎座；高齡90歲的李楊盡照顧4名子女長大，積極參與社區關懷活動，成為此次最高齡獲獎者，另外父代母職的郭玉燦因妻子早逝，長子罹患重度身心障礙，此次獲選為「魔力爸爸」。

此次獲「自立媽媽」的傅華珊，離婚後隻身扶養3個孩子，一人做2份工作，堅持上夜間部完成高中學業，即便經濟不寬裕，仍每天為孩子做晚餐，一度罹癌化療後痊癒，如今孩子已長大，現在的她帶著孫子，為親友安排旅遊團作事業第二春，女兒稱她是「勇媽」，她領獎時表示，精彩人生是靠自己創造、自己爭取。

此外「多力媽媽」黃湘婷生育6個子女，她為了貼補家用，兼職擔任保險業務助理、手工藝講師，也在教會服務，孩子現在在校成績優異，讓她相當驕傲，期盼自己在為人父母的道路上，有更多美好的學習與經驗；今年還有另名父代母職的郭玉燦先生，因伴侶早逝，他帶著罹患重度身心障礙的長子積極接受療育，並學習身心障礙資源，培養孩子獨立訓練。