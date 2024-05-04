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寄養家庭媽展現超越血緣的愛 屏東表揚這位模範母親很特別

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
陳秀梨（左）秉持「善的循環」信念加入屏東家扶中心寄養媽媽行列，16年來用「超越血緣的愛」照顧過14位寄養童，是屏東縣政府今年表揚模範母親中最暖心的非原生家庭母親。圖／屏東家扶中心提供
陳秀梨（左）秉持「善的循環」信念加入屏東家扶中心寄養媽媽行列，16年來用「超越血緣的愛」照顧過14位寄養童，是屏東縣政府今年表揚模範母親中最暖心的非原生家庭母親。圖／屏東家扶中心提供

寄養家庭用愛和溫暖默默幫助曾經身心受創的孩子走出傷痛，感受愛和希望，是失依兒少的守護天使，但要成為寄養家庭，對多數人而言卻不是件容易的事；54歲的陳秀梨秉持「善的循環」信念加入屏東家扶中心寄養媽媽行列，16年來用「超越血緣的愛」照顧過14位寄養童，是屏東縣政府今年表揚模範母親中最暖心的非原生家庭母親。

54歲的陳秀梨與高振鋒夫婦育有2女1男，女兒都已成年，長子就學中；陳秀梨說，16年前在廣播中聽到「打開家門、讓愛住進來」，這句話深入烙印心中，與先生討論後決定一起受訓成為家扶寄養家庭，只要接到社工電話，知道有失依孩子需要幫助，就二話不說接下任務，照顧過14位寄養童，男女都有，年齡層從7歲到16歲不等。

屏東家扶社工說，陳秀梨照顧的寄養童以國小高年級以上孩子居多，大孩子心裡會有許多設防，和這些孩子相處，一定要先和他們「博感情」，可以看到陳秀梨和寄養童有良好的感情依附關係。陳秀梨說，寄養生活有時會令人氣到抓狂，也有令她心疼與窩心的感動。

曾有名寄養少年用陳秀梨的電腦，因好奇而進入色情網站，結果被植入勒索病毒，花錢解鎖外，她也學習理解寄養少年的身心需求，和孩子一起認識網路安全及法律知識；另位寄養童面臨學測的重要關頭，雖被縣府評估可返回原生家庭，但轉換生活環境必會影響學習，寄養童也期待考成學測再回原生家庭，她與社工討論返家時間點，讓孩子在寄養期間完成重要的升學考。

陳秀梨樂觀、堅強，對教育孩子有想法也化為實際行動，為寄養童製造不同的經驗，「繽紛」寄養童的人生，為寄養童報名各種活動，開闊對世界的視野，因為她的付出，寄養童長大後會回來感謝；她說，看到孩子快樂的笑容，是最大的幸福，唯有家庭照顧才是陪伴受傷孩子成長最好的方式，當發現孩子將好的經驗傳承給自己的家人，成為「善的循環」，是最滿足的成就感。

寄養家庭 屏東縣政府 社工

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