影／墾丁海洋保護區驚見漁網殺手 珊瑚產卵季發生更諷刺

墾丁國家公園18年前劃設後壁湖海洋資源保護區，禁止捕獵和過量使用，日前有潛水教練在該海域水下驚見長10公尺漁網在珊瑚礁上方漂動，擔心遭覆蓋、扯壞珊瑚礁，隨即移除，他將影像po上網路社群平台，怒指在珊瑚產卵期間發生，實在諷刺，也引發眾人撻伐；墾管處說，與保警持續巡查重點海域，呼籲民眾共同守護海洋生態。

po出漁網在保護區海中漂浮影像的潛水教練在社群貼文表示，最近水下能見度很好，赫見保育區內竟有件巨大的漁網在珊瑚礁上漂動，這已經是近期第2張，擔心珍貴的珊瑚礁被漁網覆蓋扯壞，看到的潛水教練已將漁網清除，諷刺的是，是在珊瑚產卵期間發生。

「影片中看不見1隻魚，更讓人驚心！」在地海洋保育吳姓志工說，過去因過度捕撈和人為破壞，部分海域的海洋生物嚴重減少，墾管處18年前在後壁湖海域成立海洋資源保護示範區，禁捕雖一度造成漁民反彈，但在法令保護下，官方說生態面貌已漸回復到過去水準，不過該影片中不見1隻魚，怎不讓人憂心。

墾管處說，該起漁網事件發生在4月26日，當天發現的潛水教練隨即清除，28日珊瑚周系列活動之一的淨海活動時，未發現任何漁網；當地保育觀念提升，違規漁網很快就被潛水民眾拆除，國家公園法禁止近岸漁獵行為，墾管處會同保警定期巡查，針對違規及廢棄漁網拆除，請民眾踴躍舉報，也避免與漁網所有者正面衝突，造成安全危險。