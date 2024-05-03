快訊

土城驚傳停車場凶殺命案 男剛出獄陳屍賓士車內、身上有多處外傷

痛斥姊夫犯法可恥！余祥銓再爆「連烤肉錢都伸手要」 憂余苑綺千萬遺產何去何從

後悔讓余苑綺出嫁！余天怒女婿淪車手「急尋外孫」：已2天沒上學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／墾丁海洋保護區驚見漁網殺手 珊瑚產卵季發生更諷刺

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
有潛水教練在墾丁後壁湖海洋資源保護區，發現長10公尺漁網在珊瑚礁上方漂動，擔心遭覆蓋、扯壞珊瑚礁，隨即移除。圖／民眾提供
有潛水教練在墾丁後壁湖海洋資源保護區，發現長10公尺漁網在珊瑚礁上方漂動，擔心遭覆蓋、扯壞珊瑚礁，隨即移除。圖／民眾提供

墾丁國家公園18年前劃設後壁湖海洋資源保護區，禁止捕獵和過量使用，日前有潛水教練在該海域水下驚見長10公尺漁網在珊瑚礁上方漂動，擔心遭覆蓋、扯壞珊瑚礁，隨即移除，他將影像po上網路社群平台，怒指在珊瑚產卵期間發生，實在諷刺，也引發眾人撻伐；墾管處說，與保警持續巡查重點海域，呼籲民眾共同守護海洋生態。

po出漁網在保護區海中漂浮影像的潛水教練在社群貼文表示，最近水下能見度很好，赫見保育區內竟有件巨大的漁網在珊瑚礁上漂動，這已經是近期第2張，擔心珍貴的珊瑚礁被漁網覆蓋扯壞，看到的潛水教練已將漁網清除，諷刺的是，是在珊瑚產卵期間發生。

「影片中看不見1隻魚，更讓人驚心！」在地海洋保育吳姓志工說，過去因過度捕撈和人為破壞，部分海域的海洋生物嚴重減少，墾管處18年前在後壁湖海域成立海洋資源保護示範區，禁捕雖一度造成漁民反彈，但在法令保護下，官方說生態面貌已漸回復到過去水準，不過該影片中不見1隻魚，怎不讓人憂心。

墾管處說，該起漁網事件發生在4月26日，當天發現的潛水教練隨即清除，28日珊瑚周系列活動之一的淨海活動時，未發現任何漁網；當地保育觀念提升，違規漁網很快就被潛水民眾拆除，國家公園法禁止近岸漁獵行為，墾管處會同保警定期巡查，針對違規及廢棄漁網拆除，請民眾踴躍舉報，也避免與漁網所有者正面衝突，造成安全危險。

保護區 墾丁 墾管處 教練 珊瑚

延伸閱讀

海景第一排！「Hotel dùa」2024插旗墾丁，首座360度空中池畔酒吧還進駐「乾杯燒肉」

墾丁珊瑚產卵美如海底星空 學者示警光害錯亂珊瑚生殖機制

保育珊瑚墾丁海下大掃除 113名潛水員清30公斤垃圾

墾丁旅宿超殺價格戰火熱開打 業者驚：平日怎麼還是冷清清

相關新聞

影／墾丁海洋保護區驚見漁網殺手 珊瑚產卵季發生更諷刺

墾丁國家公園18年前劃設後壁湖海洋資源保護區，禁止捕獵和過量使用，日前有潛水教練在該海域水下驚見長10公尺漁網在珊瑚礁上...

2024澎湖國際海上花火節開幕 首日吸引逾1萬6000人朝聖

2024澎湖國際海上花火節昨晚於觀音亭休閒園區盛大開幕，園區內估計擠進1萬6000人，園區外還有大批遊客同觀賞海上花火盛...

150年前牡丹社事件悲壯歷史 旅遊達人引領走入時光隧道

屏東縣政府2018年在恆春半島設立落山風風景特定區，今年導入智慧觀光成立專屬旅遊網站「風域半島」，適逢台灣原住民十大歷史...

小琉球垃圾清運8度流標堆積500噸 環境部出招盼解圍

屏東離島小琉球是觀光勝地，島上垃圾全靠船運載送至屏東崁頂垃焚化場，鄉公所去年辦理垃圾清運招標案8次均流標，2月底起暫置場...

高雄孕婦產檢乘車券使用率低挨轟 社會局：擴大使用範圍

為打造優良生育環境、提升生育率，高雄市府提供每名懷孕婦女28張計程車乘車券，每張面額180元，去年總發送面額達3500萬...

工安輔導員不戴識別證被誤為詐騙 高市議員批不專業

高雄市勞工局遴選志工擔任工安輔導員，免費協助企業辨識、評估及改善工作場所的危害。近日有民眾整修房屋時遇到輔導員來指導，卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。