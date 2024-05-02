近千旅客滯留金門機場 加班機疏運奏效往台北還有空位

4月30日金門受濃霧影響，尚義機場總計取消16班次航班，影響旅客超過1300多人，民航局加開3架次加班機，還是無法全數疏運，昨天下午有數百位旅客在機場吶喊「我要回家」，據了解，旅客目前已陸續疏運消化。

前天上午霧鎖金門，上午班機幾乎全數取消，16班次旅客受影響，民航局在4月30日與5月1日各加開2架次與1架次的加班機疏運，因近期班機班班客滿，無法全數消化。

昨天下午有些苦等了2天的旅客群情激憤，包圍航空公司櫃檯怒嗆機場人員對他們不聞不問，並現場大聲抗議，要求增開加班機，高喊「我要回家」，氣氛緊張，好在航警到場維持秩序，並沒有擦槍走火。

消息人士表示，今天上午8點多候補櫃檯前的候補旅客約40多人，已陸續消化完畢，另外，有些人已改訂今天正班的班機，系統顯示的旅客數，比實際旅客數多很多，一早往台北班機還出現尚有空位，候補櫃檯前的民眾所剩無幾。