金門縣長陳福海主持新任兩首長布達 把縣長室比做少林寺

金門縣政府第N波人事異動，金門縣長陳福海今天分別主持新任金門縣地政局長魏志成與金門縣陶瓷廠長林蔚尚的布達交接，據了解，兩人都曾在縣長室擔任秘書，是他的「子弟兵」， 陳福海也幽默的把縣長室比做「少林寺」，他說兩人都在「少林寺」歷練過，表現相當認真，希望未來有好的工作表現。

陳福海今天上午主持在金門陶瓷廠的交接布達典禮，陳稱讚原陶瓷廠廠長何桂泉，工作認真用心、努力大家看在眼裡，他說，何不是表現不好，而是表現太好才到縣長室，接下來將會與他一起為縣政服務，未來也會持續和新任廠長林蔚尚，一起協助陶瓷廠的業務。

『他8年前曾在「少林寺」歷練過』陳福海在介紹林蔚尚時，特別幽默的把縣長室比做少林寺，說林工作認真，有通過他的考驗，陳福海說，他常跟林蔚尚說，要像海綿一樣，要懂得學習與吸收；他說陶瓷廠的「這擔」很難，要挑戰，希望他在原有基礎下，可以創新昇華。

陳福海說，陶瓷廠未來同樣面臨挑戰、面對困境，文化、藝術、陶瓷是金門的指標，縣府未來會持續站在保障員工權益的立場上，如何讓陶瓷廠能夠蛻變，讓陶瓷廠有再生的機會，朝向永續發展邁進，希望林蔚尚帶領員工集思廣益，共同討論陶瓷廠的下一步該怎麼走。

談到陶瓷廠的未來，陳福海說，事業單位的組織變革有其包袱與困難度，包括陶瓷廠也有民營化的聲音。他提到，前陣子到中央訴求希望金門的自來水廠能夠由中央接管，並舉例，中央去年補貼金門的電費24億，如果當年金電沒有交由台電接管，那現在這24億就是金門縣政府要吸收。

陳福海指出，澎湖的自來水廠就是由台水管轄，但金門和馬祖的水，卻因為戰地政務，由縣政府承擔，他希望離島都能統一標準，未來也會持續和中央協商，希望把許多金門不為人知的故事告訴中央，讓中央知道金門有很多不合時宜的政策需要改變。