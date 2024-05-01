高雄每年2千件樹葬問題多 議員批野狗闖入、環境難維持

高雄近年樹葬量每年超過2千件，目前有旗山、衫林與燕巢3個樹葬園區，議員認為樹葬管理仍有缺點，包括環境維護、雜草清除不易，且埋入骨灰後會發生骨灰結塊、疊葬等問題；殯葬處回應會加強園區環境管理，目前骨灰埋入後約一年會完全分解，因此一年翻土一次，未來若樹葬穴位增加，會改為兩年翻土一次。

高雄一名女子日前在母親過世後選擇安排至旗山公有生命園區做樹葬，但幾次祭拜卻發現園區內有野狗闖入、梅雨季時雜草長到超過膝蓋長度，甚至看到挖土機在翻土，認為園區管理單位不夠尊重死者、管理不當；議員黃彥毓認為，現今環保自然葬盛行，樹葬卻因硬鋪面不多，雜草、環境維護問題一直是民眾的疑慮。

高雄2010年至2024年1月底，樹灑葬共15206件，2021至2023年分別為2271、2619、3286件，成長率25%；黃彥毓說，多數市民不清楚細節，包括骨灰在土裡分解後會定期翻土，明確翻土時間、次數，若發生骨灰結塊、疊葬問題該如何解決，他認為市府應該研議其他方式，加速骨灰分解，向民眾清楚解釋。

殯葬處場黃中中表示，目前會加速調整旗山樹葬區周圍環境設施，未來若新設樹葬區，也會強化環境管理，減少民眾疑慮；因火化後骨灰數量不多，內政部已統一要求地方市府使用溶磷菌或共榮素，加速分解骨灰內的磷與鈣，約一年就能完全分解，因此現行制度是一年翻土一次，未來若樹葬量增加，會調整2年一次。