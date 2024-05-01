快訊

嚇人！平均每2人就有1人出現「這狀況」 專家：恐成台灣肝癌新主因

高雄小夜型定點托育可至晚間10點半 供家長多元選擇

中央社／ 高雄1日電

高市社會局5月起開辦「小夜型定點居家托育服務」，租用前金區社會住宅，媒合合格登記居托人員，居托服務自上午10時至晚間9時並可延長至晚上10點30分，提供家長多元托育選擇。

根據高雄市政府社會局新聞稿，社會局長謝琍琍指出，高雄有8成就業人口為服務業，若小家庭夫妻兩人都是輪班工作，就可能遇到沒人能接送孩子窘境，「小夜型定點托育」能顧及小夜時段從事服務業工作家長。

謝琍琍表示，高雄自民國107年開辦定點計時托育、109年辦理全時段24小時臨托服務，減輕家長托育負擔並建構友善育兒環境，時刻關注育兒家庭需求。

社會局表示，「小夜型定點托育」收托條件須符合設籍高雄市滿2足月至未滿3足歲嬰幼兒，且父母雙方皆設籍高雄市滿6個月，嬰幼兒父母親（或法定監護人）雙方或單親一方均須就業，且其中一方為受僱夜間固定或輪班工作者。

社會局指出，每日收托時間以11小時計，每月收費新台幣1萬6800元並與托育人員簽訂居家托育服務契約。

社會局表示，家長可申請未滿2歲暨延長2至3歲兒童準公共托育補助，每月只須負擔2200元；小夜型定點托育今天起開始收托，歡迎符合資格家長洽詢承辦單位「高雄市輔育人員職業工會」。

托育 高雄市

延伸閱讀

丹丹漢堡高雄26店公休日全都露 網友：無縫接軌每天吃

失蹤逾一周！高雄老翁爬小崗山失聯 啟動無人機助搜救

北高雄科技廊帶「交通受考驗」 2大園區聯外道路建設中

高雄半屏山規畫「南側生態廊道」 串連高鐵與蓮池潭

相關新聞

丹丹漢堡高雄26店公休日全都露 網友：無縫接軌每天吃

丹丹漢堡堪稱速食店的「南霸天」，網路上關於丹丹為何不到北部展店，會不會大爆滿等相關討論也一直沒停過。臉書粉專「高雄點」整...

北高雄科技廊帶「交通受考驗」 2大園區聯外道路建設中

北高雄因應半導體S廊帶產業發展，積極發展的橋頭科學園區和楠梓產業園區，聯外交通建設備受關注，政府目前在橋科規畫「三橫三豎...

高雄半屏山規畫「南側生態廊道」 串連高鐵與蓮池潭

北高雄半屏山屬珊瑚礁岩地質，生態系豐富多元，近年因當地S廊道科技發展、路網建設、觀光產業等因素受到衝擊，高雄市府今年將啟...

宣傳微型保險、查冷氣窗架老舊 高雄里幹事外務爆多

今天是五一勞動節，高雄市議員李雅靜在議會質詢時爆料，各區公所里幹事除了本職工作，還要承接其他局處委託事項，包括宣傳微型保...

往來更方便 金門小三通5月3日起來回都可線上購票

小三通購票將更方便了！金門縣政府今天表示，自去年12月1日開放小三通金門前往廈門及泉州單程船票線上售票，迄今已為期4個多...

「回覆不夠淺白」高雄市長信箱滿意度低 去年底竟停止調查

高雄市民陳情管道之一的「市長信箱」去年10月滿意度調查，「很不滿意」達43.31%、「不滿意」11%，研考會甚至在去年1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。