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勞工節小確幸 北漂學子返鄉創業紓壓服務擄獲人心

中央社／ 高雄1日電

現代人常有肌肉痠痛狀況，今天五一勞動節，高市府青年局推薦一間北漂返鄉創業的青創店家「康弗特博-體態美學訓練中心」。店家近日推出優惠方案享折扣，提供勞工朋友一處身心紓壓的好去處。

「康弗特博-體態美學訓練中心」負責人趙又蓁是護理師出身，她說，骨骼肌肉的解剖學在讀書時就是必修課程，加上自己過去受過很多次傷，不斷奔波、尋找能夠改善方法，後來在一名肌筋膜老師的調理下，惱人的舊傷獲大幅緩解。

趙又蓁說，自己是久病成良醫，之前的經驗讓她決定北上拜師學藝，將這項助人利己的技術帶回高雄，也順利考取「國家傳統整復推拿技術士」證照。

青年局今天透過新聞稿表示，「康弗特博」位在苓雅區林森二路巷子，採全預約制，「康弗特博」的課程非計時制，因為趙又蓁認為讓個案獲得舒緩才是最重要的，有任何問題還可免費回店諮詢。

趙又蓁說，痛點只是一個線索，必須深層挖掘疼痛根源，才能真正舒緩；許多顧客對康弗特博兩名教練的手技讚不絕口，認為不僅不痛，還「點點到位、不慍不火」，身體真正獲得放鬆的效果。

「康弗特博」更走出店外為各種痠痛族群義整，過去曾在高中職街舞大賽、高雄鳳甲國中女籃隊為運動員提供服務；也透過講座教育正確保養觀念以預防運動傷害，還開辦「運動按摩教練創業班」輔導後進通過國家技術士。

趙又蓁說，很感謝青年局的青創補助挹注生財用具及租金補貼，讓她這個北漂學子可以將習得技術帶回家鄉，更跳脫傳統思維，發展出不同以往的經營模式。

青年局長張以理表示，對於整復推拿業者而言，舒適的空間是開立事業的基礎，好的環境能有效使勞工客群放鬆身心，青年局將持續支持在地新生代事業，使年輕人更有餘裕多方嘗試。

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