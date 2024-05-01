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往來更方便 金門小三通5月3日起來回都可線上購票

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天表示，將於5月3日起開放往返金廈航線的線上購票，以後金廈小三通的船票都可以線上預購，歡迎民眾多加利用。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天表示，將於5月3日起開放往返金廈航線的線上購票，以後金廈小三通的船票都可以線上預購，歡迎民眾多加利用。記者蔡家蓁／攝影

小三通購票將更方便了！金門縣政府今天表示，自去年12月1日開放小三通金門前往廈門及泉州單程船票線上售票，迄今已為期4個多月，為進一步提升售票服務，將於5月3日起開放廈金航線的線上購票，以後往返金廈小三通的船票都可以線上預購，歡迎民眾多加利用。

金門縣公共車船管理處表示，小三通線上購票系統去年僅開放金門往廈門與泉州的小三通線上購票，自5月3日起來回都可以採用線上購票，但他們也提醒金門往廈門的線上購票售票期限為開船的前一天中午12點截止。

但廈門往金門的線上購票，售票期限及退票期限為船班表定開航前3日中午12點截止，本階段每日提供廈門往金門航線台籍客船及泉州往金門航線20張預購船票，若系統顯示線上票名額已售完，請依循原有實體票模式改洽船公司或碼頭現場售票窗口諮詢購票事宜。

另，線上開放售票時間為每月月底前由交通部航港局公布隔月航班表後即開放購票，詳情請上Facebook搜尋金門縣公共車船管理處粉絲專頁、浯江輪渡有限公司售票官網（https://ticket.wujiangferry.com.tw) 或至手機App搜尋下載「金門小三通」即可進行線上購票作業。

金門縣公共車船管理處將於5月3日起開放往返金廈航線的線上購票，以後金廈小三通的船票都可以線上預購。記者蔡家蓁／攝影
金門縣公共車船管理處將於5月3日起開放往返金廈航線的線上購票，以後金廈小三通的船票都可以線上預購。記者蔡家蓁／攝影

小三通 廈門 金門

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