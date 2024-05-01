看準駁二450萬旅客…高雄港候工室 變身旅店

興建於1968年的高雄港候工室，原為港務局員工等候上工的臨時住所，3層樓建築後改為員工宿舍，閒置多年後，3年前開始整建，如今變身水岸輕軌旅宿，可眺望駁二特區及高雄港，景色優美，昨開幕營運，可望提升灣港區觀光人次。

旅館取名「PAPO'A HARBOR HOTEL帕鉑候工所」，位於駁二藝術特區裡，緊鄰輕軌駁二蓬萊站，由高雄在地設計旅店「帕鉑舍旅」承崗開發公司投資1.68億元，打造64間房，2樓以雙人房為主，1樓及3樓設計成樓中樓4人房，更設計2間滑梯親子房，有許多家庭客預訂。

高雄市政府秘書長郭添貴說，高雄港候工室為3層樓ㄇ字型建築，員工宿舍時最多可同時容納200人住宿，後來逐年漸少，只剩下3人。閒置多年後轉型開發，有15家公司投標，最後由承崗開發公司得標。

候工室整建過程，承崗開發公司保留整棟樓的歷史外觀，整棟建築進行12次結構補強，內部包括磨石子地板等歷史材質及員工宿舍名牌等歷史文物全部保留，外部打造2部透明電梯，成為1棟融合工業、藝文與歷史的建築。

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿表示，駁二每年舉辦超過160場展覽，近3年每年觀光人次均超過450萬人次，帕鉑候工所開幕後，配合周邊觀光及演唱會經濟，提升亞灣港區觀光人次，帶動觀光經濟產值。