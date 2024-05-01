快訊

醫療院所財報公布…林口長庚最賺 土城醫院最虧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當選無效案 周春米認識法官尪惹議

聯合報／ 記者劉星君張睿廷／連線報導

立法院國民黨團昨開記者會質疑，有網路媒體接獲檢舉稱2022年屏東縣長選舉官司案，屏東地院審判長法官陳怡先的丈夫、律師黃偉倫受僱於縣長當選人周春米，認為應利益迴避。屏東地院昨駁斥與事實不符合。周春米透過縣府發言人鄞鳳蘭說，律師黃偉倫早在2014年5月就離職。

國民黨團昨開記者會，依公職利益衝突迴避法，黃偉倫曾為周春米工作的話，陳怡先便應利益迴避，會讓民眾失去對司法信任度。

屏東地院駁斥與事實不符，屏東地院表示，蘇清泉對周春米提起當選無效案件，2022年12月2日分案由法官陳怡先擔任審判長兼受命法官，合議庭審理去年5月30日宣判。陳怡先的配偶、律師黃偉倫雖曾在2011年7月1日至2014年5月31日在周春米律師事務所擔任受僱律師，黃偉倫從該事務所離職自行執業近10年，與周春米及其律師事務所均無媒體報導所稱「經濟上密切關係」。

屏東地院表示，此案被告周春米訴訟代理人是律師楊靖儀；被告屏東縣選舉委員會訴訟代理人為律師湯瑞科。律師黃偉倫並未擔任此案任何一造訴訟代理人。法官陳怡先與其配偶律師黃偉倫平日忙於各自工作，無暇過問對方事務。

立委蘇清泉在記者會指述法官陳怡先，開庭態度不友善。屏東地院表示均非實情，承審期間均在公開法庭，秉持公正態度，依法調查。

周春米人在美國，昨透過縣府發言人鄞鳳蘭說，尊重屏東地院職權與決定。

周春米 屏東縣選舉 律師

延伸閱讀

藍營批法官律師夫妻選舉官司案無利益迴避 屏東地院駁與事實不符

藍質疑選舉官司法官丈夫曾為周春米受僱律師 周春米回應了

屏東縣長選舉無效案 國民黨團質疑法官丈夫曾為周春米受僱律師

屏縣長選舉無效案 藍批法官丈夫曾為周春米受僱律師

相關新聞

看準駁二450萬旅客…高雄港候工室 變身旅店

興建於1968年的高雄港候工室，原為港務局員工等候上工的臨時住所，3層樓建築後改為員工宿舍，閒置多年後，3年前開始整建，...

沉浸式遊樂園體驗 屏菸特展「我是霸王龍」預售開跑

今夏最「霸」氣的親子展覽「我是霸王龍20週年展」，6月29日起至9月22日於屏菸1936文化基地展出，將經典霸王龍系列繪...

高雄里建設費1年10萬 挨批不公

高雄市大小里人口落差大，有的達4、5萬人，有的僅3百多人，但里建設經費卻都一樣1年10萬元，議員批全市890里建設經費採...

雨炸金門 來鳳宮淹水

金門昨突降大雷雨，雨彈狂炸，金門不少地區出現積淹水災情，金城鎮後豐港來鳳宮近年每逢大雨必淹，昨天也不例外，積淹水達成人小...

當選無效案 周春米認識法官尪惹議

立法院國民黨團昨開記者會質疑，有網路媒體接獲檢舉稱2022年屏東縣長選舉官司案，屏東地院審判長法官陳怡先的丈夫、律師黃偉...

高雄民政局副局長 陷輔選風波

監察院長陳菊遭檢舉去年12月30日赴高雄舊城教會輔選，國民黨高市議員白喬茵加碼踢爆，不只陳菊及其子弟兵立委李柏毅在場，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。