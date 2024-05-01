當選無效案 周春米認識法官尪惹議

立法院國民黨團昨開記者會質疑，有網路媒體接獲檢舉稱2022年屏東縣長選舉官司案，屏東地院審判長法官陳怡先的丈夫、律師黃偉倫受僱於縣長當選人周春米，認為應利益迴避。屏東地院昨駁斥與事實不符合。周春米透過縣府發言人鄞鳳蘭說，律師黃偉倫早在2014年5月就離職。

國民黨團昨開記者會，依公職利益衝突迴避法，黃偉倫曾為周春米工作的話，陳怡先便應利益迴避，會讓民眾失去對司法信任度。

屏東地院駁斥與事實不符，屏東地院表示，蘇清泉對周春米提起當選無效案件，2022年12月2日分案由法官陳怡先擔任審判長兼受命法官，合議庭審理去年5月30日宣判。陳怡先的配偶、律師黃偉倫雖曾在2011年7月1日至2014年5月31日在周春米律師事務所擔任受僱律師，黃偉倫從該事務所離職自行執業近10年，與周春米及其律師事務所均無媒體報導所稱「經濟上密切關係」。

屏東地院表示，此案被告周春米訴訟代理人是律師楊靖儀；被告屏東縣選舉委員會訴訟代理人為律師湯瑞科。律師黃偉倫並未擔任此案任何一造訴訟代理人。法官陳怡先與其配偶律師黃偉倫平日忙於各自工作，無暇過問對方事務。

立委蘇清泉在記者會指述法官陳怡先，開庭態度不友善。屏東地院表示均非實情，承審期間均在公開法庭，秉持公正態度，依法調查。

周春米人在美國，昨透過縣府發言人鄞鳳蘭說，尊重屏東地院職權與決定。