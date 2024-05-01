高雄民政局副局長 陷輔選風波

監察院長陳菊遭檢舉去年12月30日赴高雄舊城教會輔選，國民黨高市議員白喬茵加碼踢爆，不只陳菊及其子弟兵立委李柏毅在場，民政局副局長蔡翹鴻也在，質疑蔡以公務員身分帶候選人拜會督導機構，讓外界有不良觀感，涉違反行政中立，應啟動調查。人事處回應，2周內完成調查。

蔡翹鴻說明，他平日常去教會互動，事前不知道哪些人受邀，當天下午1時30分抵達，牧師說「等一下會有議員（李柏毅）會來」，快3時監察院長陳菊也來，他去樓下等待，當天是茶敘，大家坐下來閒話家常，他是禮貌性接待。

白喬茵說，蔡翹鴻選前17天帶候選人去民政局管轄的宗教機構跑，漫無目的聊天2個多小時，豈不奇怪？公務員應潔身自愛，「不是整個高雄市都是民進黨的」。

議員邱于軒也批評，高雄因行政不中立受全國注目很丟臉。邱質問蔡翹鴻，若調查屬實，願不願意「知所進退」。蔡回應，一切依相關規定辦理。

法制局長王世芳表示，蔡描述是陪院長、議員去舊城教會，無法確定蔡是以個人還是副局長身分出席，看起來沒動用行政資源、沒掛背心、沒有主持會議。

民政局長閻青智說，初步調查無違反行政中立，若無法取得公信，送人事處啟動調查。人事處長陳詩鍾回應，公務人員可參加政黨活動，但應在請假或下班時間，不可發起遊行或領導；蔡當天是周六休假日，調查可在2周內完成。