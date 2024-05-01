高雄里建設費1年10萬 挨批不公

高雄市大小里人口落差大，有的達4、5萬人，有的僅3百多人，但里建設經費卻都一樣1年10萬元，議員批全市890里建設經費採齊頭式平等，非常不公，落後桃園市里建設費60萬元、北市30萬元，居6都之末，要求參考北市等作法適度調整。民政局回應，各里建設經費僅是泛稱，主要防治登革熱，可視需求增加；依人口或面積研議檢討。

議員白喬茵分析6都里建設經費指出，高雄890里各10萬元，台南649里各13萬元，台中625里各14萬元，北市456里各30萬元，桃園516里各60萬元、新北1032里各60萬元，高雄是6都最低。

議員李亞築表示，縣市合併後，建設費從20萬元砍半剩10萬元，全用來防治登革熱，噴藥6萬元、除草3萬元，還要拿來修廣播器，錢根本不夠用，很可憐。

旗山區三協里長劉文寶說，每年都需清水溝、除草，有時候還要租重機械，1次就是4500元起跳，經常捉襟見肘，只能靠志工幫忙，希望提高到20萬元。

「無論4.5萬人或300多人都是10萬元，以左營區來看就不合理」白喬茵說，台北市最新做法是達1萬人，每年多5萬元，高雄逾1萬人的里僅26里，建議依人口或面積等標準增加，改善人口密集區的公共品質。

人口數全國之冠的福山里長葉德龍說，10萬元要向區公所申請，如製作宣導布條，購買掃帚、垃圾袋及志工便當等費用才能核銷；近年物價上漲，便當就漲20元，大家都盡量省吃儉用，樂見市府增加預算。

民政局長閻青智指出，6都用途與實際執行方式不太一樣，各10萬元是2016年調整後的數字，編在區公所，用於防治登革熱。

多名議員關心里鄰整併時程。閻青智說，里鄰整併須配合里長任期，今年做標準探討與修訂，希望與其他5都有一致做法。