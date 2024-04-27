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連日大雨河道沖刷 屏東哈尤溪七彩岩壁夢幻之旅提前結束今年遊程

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
以高聳七彩岩壁和清流溪水呈現大自然鬼斧神工魅力的屏東霧台鄉哈尤溪，每年1至4月枯水期限量開放；受鋒面影響河道沖刷，縣府今天宣布提前結束今年遊程。圖／屏東縣政府提供
以高聳七彩岩壁和清流溪水呈現大自然鬼斧神工魅力的屏東霧台鄉哈尤溪，每年1至4月枯水期限量開放；受鋒面影響河道沖刷，縣府今天宣布提前結束今年遊程。圖／屏東縣政府提供

藏身屏東霧台鄉，以高聳七彩岩壁和清流溪水呈現大自然鬼斧神工魅力的哈尤溪，每年1至4月枯水期限量開放後，被譽為一生必去的夢幻絢麗景點；近日受鋒面影響，山區大雨不斷，大武部落營運團隊公告26至27日遊程暫停2天，今天一早再入溪探勘，發現河道遭溪水沖刷嚴重，考量遊客安全，縣府宣布提前結束今年遊程。

屏東縣府交通旅遊處說，哈尤溪為霧台鄉自然人文生態景觀區的熱門遊程，每年1至4月枯水期開放進入，採遊客總量管制，每日限額400人；遊程全程皆為天然環境，遊客需乘坐行駛於河床的接駁專車約1小時後，著溯溪鞋、配戴安全帽，在專業導覽人員及溯溪嚮導帶領下，徒步涉水約2公里至七彩岩壁，今年入溪總遊客數總計約2.5萬人。

交旅處說，近日大雨不斷，大武部落哈尤溪營運團隊持續關注天氣預測，密切留意哈尤溪及北隘寮溪狀況，經觀察及探勘結果發現北隘寮溪河床水位已升高、水色混濁、部分道路潰堤無法通行，基於維護遊客及工作人員安全，營運團隊宣布即日起提前結束今年遊程， 28至30日遊程取消，訂金將會退款至各預約帳戶，有問題可於周一至周五撥打客服專線0903-314-003或0909-921-313洽詢。

縣府表示，今年哈尤溪改善報到處公廁設備、報到動線、增加市集豐富度及提升風味餐品質，受到遊客好評，縣府、霧台鄉公所及大武部落哈尤溪團隊接著在整備期間，將持續加強工作人員導覽解說及急救安全訓練，期許明年能帶給大家更豐富、好玩又安全的哈尤溪遊程。

以高聳七彩岩壁和清流溪水呈現大自然鬼斧神工魅力的屏東霧台鄉哈尤溪，每年1至4月枯水期限量開放；受鋒面影響河道沖刷，縣府今天宣布提前結束今年遊程。圖／屏東縣政府提供
以高聳七彩岩壁和清流溪水呈現大自然鬼斧神工魅力的屏東霧台鄉哈尤溪，每年1至4月枯水期限量開放；受鋒面影響河道沖刷，縣府今天宣布提前結束今年遊程。圖／屏東縣政府提供
以高聳七彩岩壁和清流溪水呈現大自然鬼斧神工魅力的屏東霧台鄉哈尤溪，每年1至4月枯水期限量開放；受鋒面影響河道沖刷，縣府今天宣布提前結束今年遊程。圖／屏東縣政府提供
以高聳七彩岩壁和清流溪水呈現大自然鬼斧神工魅力的屏東霧台鄉哈尤溪，每年1至4月枯水期限量開放；受鋒面影響河道沖刷，縣府今天宣布提前結束今年遊程。圖／屏東縣政府提供
以高聳七彩岩壁和清流溪水呈現大自然鬼斧神工魅力的屏東霧台鄉哈尤溪，每年1至4月枯水期限量開放；受鋒面影響河道沖刷，縣府今天宣布提前結束今年遊程。圖／屏東縣政府提供
以高聳七彩岩壁和清流溪水呈現大自然鬼斧神工魅力的屏東霧台鄉哈尤溪，每年1至4月枯水期限量開放；受鋒面影響河道沖刷，縣府今天宣布提前結束今年遊程。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 溯溪

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