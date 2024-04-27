連日大雨河道沖刷 屏東哈尤溪七彩岩壁夢幻之旅提前結束今年遊程

藏身屏東霧台鄉，以高聳七彩岩壁和清流溪水呈現大自然鬼斧神工魅力的哈尤溪，每年1至4月枯水期限量開放後，被譽為一生必去的夢幻絢麗景點；近日受鋒面影響，山區大雨不斷，大武部落營運團隊公告26至27日遊程暫停2天，今天一早再入溪探勘，發現河道遭溪水沖刷嚴重，考量遊客安全，縣府宣布提前結束今年遊程。

屏東縣府交通旅遊處說，哈尤溪為霧台鄉自然人文生態景觀區的熱門遊程，每年1至4月枯水期開放進入，採遊客總量管制，每日限額400人；遊程全程皆為天然環境，遊客需乘坐行駛於河床的接駁專車約1小時後，著溯溪鞋、配戴安全帽，在專業導覽人員及溯溪嚮導帶領下，徒步涉水約2公里至七彩岩壁，今年入溪總遊客數總計約2.5萬人。

交旅處說，近日大雨不斷，大武部落哈尤溪營運團隊持續關注天氣預測，密切留意哈尤溪及北隘寮溪狀況，經觀察及探勘結果發現北隘寮溪河床水位已升高、水色混濁、部分道路潰堤無法通行，基於維護遊客及工作人員安全，營運團隊宣布即日起提前結束今年遊程， 28至30日遊程取消，訂金將會退款至各預約帳戶，有問題可於周一至周五撥打客服專線0903-314-003或0909-921-313洽詢。