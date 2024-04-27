財政級距不合理 金門縣長陳福海率團隊赴台尋求解方

行政院政務委員張景森昨日開跨部會協調會，金門縣長陳福海率團參與，陳福海表示，金門面臨著財政級距不合理、自來水廠財務困難以及榮民安養住所等重要問題，這些都是亟待解決的挑戰，感謝政委對縣府的支持和認同，同時希望相關部會能夠理解金門的特殊情況，並提供政策上的支持，以在最短時間內達成共識。

張景森昨邀集相關單位開會，陳福海率參議王登緯、財政處長陳國庭、主計處處長王崑龍、自來水廠副廠長盛佑鼎等人，親自赴台與會溝通協調；主計總處副主計長陳慧娟、國發會呂登元參事、財政部國庫署馬副署長小惠、經濟部水利署黃宏莆副署長、台水公司吳振榮副總經理、退輔會李文忠副主委等與會共同研議討論。

陳福海表示，金門縣自有財源規模在全國各縣市名列倒數第3，僅優於澎湖及連江縣；因過去金酒公司營收良好而擁有較佳的自有財政收入，就未與澎湖及連江縣同列財力級次第5級。陳國庭提及，本島有9個縣市自有財源超過100億元，相較其他縣市金門縣的財政收支規模明顯較小。

陳福海表示，雖然金門有較佳的自有財政收入，但財源規模小，並沒有足夠的預算啟建重大建設，以至於基礎設施嚴重落後，變相的是財政努力的縣市反而被不對等的看待。王崑龍提到，前幾年因疫情導致金門財政水位下降，金門縣每年都面臨近20億的財政短缺問題，不得不暫緩非迫切性的基礎建設。

張景森表示，確實不合理，協調主計總處首先檢討「中央對直轄市及縣政府補助辦法」一般補助款比例，得視縣政府財政收支狀況，由國庫酌予補助對金門縣的補助比例提高；重新計算財政級距劃分；研議將離島財政級距直接劃分為第5級；最後，修正「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」或於「離島建設條例」修法定明。

針對金門自來水廠財務借貨利息問題致使水廠財務困難，盛佑鼎說明，行政院於102年核定「金門自大陸引水工程計畫」，但工程僅將陸水引至本縣田浦水庫，沒有包含受水池、洋山淨水場及後端管線輸送水，使金門須自籌15億執行後續擴建，造成水廠實際營運的虧損與水利署編列預算有落差，財務周轉困難。

陳福海表示，民生用水、用電本是中央應承擔之責任，針對水廠營運虧損，中央應全額承擔，才符合「離島建設條例」第14條精神，若有法規及認定模糊之處，請協調考慮以修法來補充規定。