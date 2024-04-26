民進黨高市黨部主委登記截止 黃文益、陳慧文參選

民進黨高雄市黨部主委選舉今天截止領表登記，市議員黃文益及陳慧文2人登記參選。對於市議員簡煥宗上午宣布不參選，且支持陳慧文；黃文益及陳慧文皆回應，期待君子之爭。

民進黨高雄市黨部主委改選22日至26日領表登記，首日由湧言會的黃文益率先領表登記，而與正國會友好的陳慧文、新潮流的簡煥宗首日都有領表；陳慧文24日完成登記。最後1天沒有其他人登記參選，確定由黃文益、陳慧文一拚高下。

簡煥宗原本預計中午前往黨部登記，但上午卻發出不參選聲明，公開表態支持不是由派系提名的陳慧文，為此次選戰投下震撼彈。

簡煥宗聲明指出，不參選此次高市黨部主委，對於黨部主委的想法跟市長陳其邁一樣，期待是超越派系扮演溝通平台，可以促進黨內團結的人，他會支持不是派系提名的陳慧文。

綠營人士表示，簡煥宗這一局的抉擇，確實擾亂了其他派系布局，但簡煥宗以個人的高度棄選，也讓外界看到新潮流展現黨內團結的決心，不願背負派系鬥爭的惡名。

陳慧文此次不是由正國會提名，她今天回應，感謝黨員同志公開表態支持，自己是超越派系、所有黨員的候選人，樂見這場選舉是和諧、理性的君子之爭。黃文益也透過文字回應，尊重、也期待君子之爭。