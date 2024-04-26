快訊

每人終生補助一次！ 4對象免費預立醫療諮商6月上路

內定黃世杰是法務部次長？基層檢察官：如是政治酬庸就不抱期待

華航名古屋空難30年：飛安改善與媒體報導

高市府、統一超商BOT案 打造北高雄榮總新生活圈

中央社／ 高雄26日電

高市府今天與統一超商簽約，啟動公有市場用地「灣市38 BOT案」，將投資逾7億元，興建複合式現代化購物市場及停車場，預計117年完工營運，預期將帶動北高雄榮總一帶發展。

高市府今天舉辦簽約儀式，由經濟局長廖泰翔代表市府，與統一超商股份有限公司協理張國光簽約，由副市長羅達生擔任見證人。

羅達生表示，灣市38市場用地BOT案為高雄市長陳其邁任內首件以BOT招商成功案例，基地位於全台第一大里福山里，就在榮總路與榮耀街口。該地原委外經營公共停車場，隨周邊高鐵特區日益發展，榮總商圈與住宅機能也蓬勃發展，市府為增進當地生活機能，與統一超商合作。

羅達生說，此案由市府提供市場用地，再交由民間企業投資興建並經營一段時間後，最後經營權移轉給市府的模式，期待開發案可以為榮總周邊一帶提供完整的社區生活服務、觀光休憩及地區型的商業服務。

統一超商股份有限公司指出，此案興建期4年、營運期46年，由統一超商股份有限公司與高市府合作，投資興建「悠活生活廣場」，規劃地下2層至地上6層建物，將引進家樂福便利購、統一企業集團品牌及其他餐飲零售業。此外，因應停車需求，規劃地下2層停車場。

廖泰翔指出，此案不僅投資超過新台幣7億元，也預計提供超過300個在地就業機會，並優先聘用高雄居民。此外，市府將持續推動高雄公有市場用地BOT案，期待藉由民間投資興建公共建設，引進企業經營理念，除提升公共服務品質外，也滿足民眾生活機能需求，帶動高雄整體經濟發展。

經發局表示，該基地因早期開發機能尚未完全成熟且傳統市場式微，自民國103年標租委外作臨時停車場，自陳其邁上任以來，加速產業轉型，提升該基地商業機能，吸引統一超商拋磚引玉，透過促進民間參與公共建設法，率先各大企業投資高雄市的市場用地。

停車場 榮總 超商

延伸閱讀

陳其邁任內首件BOT招商成功簽約 統一超商投資7億元

中職／漣漪變成瘋狗浪始料未及 洪總對市長有抱歉的話要說

洪一中批澄清湖球場 陳其邁：確實有管理溝通疏失

王惠美向陳其邁取經 彰化「2025年台灣設計展」內容曝光

相關新聞

永達校地閒置10年 屏縣府將以3.1億分兩期價購再活化

少子化衝擊，屏東縣私立永達技術學院校地閒置10年，衍生學校欠薪等糾紛，經行政院召開3次跨部會會議討論後，校地將由屏東縣政...

因應鋒面防汛整備 周春米視察東港抽水站

鋒面影響天氣不穩，屏東今天有短延時強降雨，屏東縣長周春米中午赴東港鎮成功抽水站視察，轄內15座抽水站與水閘門都完成防汛準...

小琉球古蹟靈山寺階梯當越野機車炫技場 島民氣炸：小琉球不歡迎你

屏東熱門旅遊景點小琉球，日前有名越野機車騎士把靈山寺旁約3層樓高的行人階梯當成極限運動場，騎上高處後再俯衝而下，影片昨天...

山區大雨！高市宣布桃源寶山國小下午3點停止上班上課

高雄市今天因山區大雨，考量師生安全，市府下午宣布桃源區寶山國小下午3時起停止上班、停止上課。

高雄岡山、路竹日前2千多戶停電已全數復電 停電原因曝

近日南部地區發生數起停電事故，台電表示，主要是受到劇烈天候例如雷雨的影響，導致設備損毀而停電，但都立即派員搶修並在數小時...

高雄澄清湖遊客遭路樹壓死 中午起臨時封園1週

高雄澄清湖園區今天發生意外，李姓民眾散步行經步道遭倒塌路樹壓傷，送醫仍宣告不治。對此，澄清湖為清理修剪樹木，將自今天中午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。