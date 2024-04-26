高雄岡山、路竹日前2千多戶停電已全數復電 停電原因曝

近日南部地區發生數起停電事故，台電表示，主要是受到劇烈天候例如雷雨的影響，導致設備損毀而停電，但都立即派員搶修並在數小時內全面恢復便電，例如高雄市岡山區361戶電，路竹區也因雷雨道致開關木橫擔斷裂，造成2385戶停電，都在幾小時內全數復電。

台電指出，25日深夜起至26日清晨時段，南部部分地區發生豪大雨，造成停電事件，例如高雄市岡山區5時52分因雷雨發生線路斷落及礙子破損，造成361戶發生停電，透過隔離故障點及線路轉供，2分鐘內復電近九成，緊急修復線路及設備後，9時37分全數復電；6時56分高雄市路竹區因雷雨致開關木橫擔斷裂，造成2385戶停電，約半小時復電逾6成，並於8時17分全數復電。

台電表示，近期受鋒面影響，南部地區發生劇烈雷雨，部分地區也因此發生停電；雷雨容易導致線路斷線、樹竹掉落觸碰線路，或是天候潮濕引起設備異常等狀況，搶修復電速度會受到風雨情況或設備受損程度影響。