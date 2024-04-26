社工師、女消防員 獲頒屏東縣模範公務人員

屏東縣政府肯定同仁表現與付出，今年7人獲選屏東縣模範公務人員，社會處社會救助科長張佳樺、消防局女消防隊員陳祈樺等人獲頒模範公務人員。張佳樺從一路從基層做起，對社工工作保有熱情與專業；陳祈樺擔任消防隊員14年，也是高級救護技術員，堅守第一線。

屏東縣政府今年7名獲選屏東縣模範公務人員，包括地政處科長黃文祺、消防局隊員陳祈樺、萬丹鄉公所清潔隊隊長施明聰、社會處科長張佳樺、工務處技士張書瑜、傳播暨國際事務處約聘人員郭靜慧、衛生局秘書葉昱呈。地政處科長黃文祺、社會處科長張佳樺，獲推薦參加今年度行政院模範公務人員選拔。

社會處社會救助科長張佳樺，一路從基層做起，考取社工師，大學念屏科大社工系，對社工工作充滿熱情與專業，社工工作讓他看見M型化社會兩端，工作中，他突破既有框架，推動弱勢創新服務，包括，推動全國首張產物微型保險，火災不便費用保險，協助屏東縣四萬名以上低收、中低收入戶免費投保，強化弱勢保障，首創國民年金周轉方案。

去年9月明揚大火，辦理專案捐款，協助傷者，罹難者家屬復原重建，負責捐款專戶的救助金專戶委員。張佳樺也突破過往社福申請慣例，推動各項社福津貼補助由公部門辦理清查，減少民眾交通奔波，防止弱勢民眾忘記申辦被社會福利漏接困境。

另名獲模範公務員屏東縣消防局女消防隊員陳祈樺，消防工作14年，大學念醫事技術系，考取消防特考，她說，消防工作學習面對事物很廣泛，救護、救災、為民服務等，每個勤務都是挑戰。她也是救護教官EMTP，完成救助訓，今年0403花蓮大地震，前往參與搜救任務。

屏東縣府表示，縣府每年舉辦模範公務人員選拔，須經過嚴格遴薦、評選，獲選7名模範公務人員能在屏東縣7千多名公務人員中脫穎而出，代表個人工作表現備受肯定。獲選模範公務人員除頒給獎牌及獎金新台幣1萬元，並給予公假5日作為嘉勉。