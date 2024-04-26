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高雄危老重建案數 6都倒數第2

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

高雄屋齡30年以上的房子占比超過5成，危老重建案數在6都卻排名倒數第2名。多位議員質詢時關切，近期地震頻繁，危老重建刻不容緩，但58萬戶危老建築僅318件申請補助，質疑市府宣導不足。工務局指高雄的危老重建服務站從2年前5站增設到30個服務站，後續會再增設20個危老服務站，與各區公所加強宣導，輔導民眾提出申請。

花蓮強震過後，民代關切民眾住家安全，高市議員張勝富昨在工務部門質詢，指高雄30年以上的危老房屋逾58萬戶，占全市房屋近53%。但高市辦理危老重建補助卻僅受理318件，申請數6都倒數第2名。

他說，今年工務局也延續辦理危老重建補助，中央補助5.5萬元，市府加碼6萬元，耐震補強評估補助另有1.2萬元至1.5萬元，目前有30處危老重建服務站提供諮詢，民眾只要知道危老重建有補助，一定會想了解，「58萬戶危老房屋，怎麼會只有318件來申請補助，這代表市府宣導不夠」。

議員黃文益表示，以前的建築工法，相隔30年、40年後讓人覺得危險，若遇到強震，肯定會對建物造成重大影響。目前市府在高雄榮民總醫院示範裝設「韌性城市工務管理暨決策輔助平台」，地震過後可即時知道建物損壞程度，依結果規畫最佳災害救援路線，希望未來成本降低後，能導入到一般大樓，拉高居住安全係數。

工務局長楊欽富說，高雄2年前僅有5個危老重建輔導站，去年開設到30個，執行成效不錯，後續還會再增20站，並與各區公所加強合作宣導。危老重建案卡在需所有住戶都同意，有時因為1、2個釘子戶，就無法列危老重建案。

工務局表示，目前已推動危老重建1-2-3、重建計畫加碼補助最高每案11.5萬等多項利民政策，並成立危老重建輔導團，協助改善高雄老舊建築聚落，去年11月鳳山區1棟大危老大樓重建完工，由5戶變為42戶，重建後總樓地板面積是重建前的8.7倍，具正向效益。

建築 花蓮強震 議員

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