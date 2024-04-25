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高市眷村進駐釋出28戶 建業、黃埔眷村皆徵件

中央社／ 高雄25日電
高雄市「以住代護」眷村進駐計畫今年徵件開跑，釋出28戶眷舍。圖／高雄市文化局提供
高雄市「以住代護」眷村進駐計畫今年徵件開跑，釋出28戶眷舍。圖／高雄市文化局提供

高雄市「以住代護」眷村進駐計畫今年徵件開跑，釋出28戶眷舍，鳳山黃埔新村及左營建業新村同步開跑，進駐期為5年。預計5月8日陸續開放看屋。高市文化局邀請文創產業職人進駐。

高雄市全台首創大規模眷村進駐計畫「以住代護」，文化局透過新聞稿表示，高雄眷村活化有成，來自各領域的文創職人百花齊放，以眷村文化、元素為基底融合本業專長，共創現代眷村文創聚落。

文化局表示，這次推出眷舍皆已完成基礎修繕，進駐期為5年，需於眷舍點交後6個月完成室內裝修開業，前半年租金8折優惠。5月8日起開放現場看屋，6月1日起開放線上投件。

高雄市文化局長王文翠表示，以住代護計畫從私人居住的使用型態，逐漸過渡為更具多元性與公共性的進駐模式，引入人潮並創造產值，期待眷村活化永續發展。王文翠感謝歷年進駐者的用心，也感謝文化部大力支持，持續挹注修繕活化經費。

王文翠說，今年以住代護計畫推出「文創聚落」徵求文創職人夥伴進駐，眷村本就是五湖四海的熔爐，期待駐村職人們以多元的方式轉化眷村元素創造新意涵，公私合力打造新時代眷村文創園區。

文化局說明，「以住代護」今年邁入第11年，高雄眷村已有逾百戶進駐。左營區的老字號餐廚眷味「朱家小舘」及義式料理「藍記小舘」，於歇業後不約而同選擇進駐建業新村重新開張，鄰街則有阿美族兄妹打造原民工藝選物店，以及手作烘焙賣店、花藝店及新銳導演工作室等。

另外，在黃埔新村，有獨立書店陸續進駐，還有眷味婚顧公司、老屋咖啡廳、攝影空間及藝廊等。來自各界的文創職人，以自身所長玩轉文化創意，為眷村創造新生；懷舊眷舍空間及眷村文化底蘊，為進駐產業增添思古幽情的人文風味。

文創產業 獨立書店 眷村 老屋

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