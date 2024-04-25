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屏東滿州鄉農會行政疏失 98農民喪失7年農保資格

中央社／ 屏東縣25日電

屏東滿州鄉農會8年前執行「小地主大佃農」計畫，行政作業疏失致全鄉98名農民喪失農保資格7年。昨天農民在農會說明會拉布條抗議，屏東縣農業處已行文呈農業部釋疑。

屏東縣政府農業處副處長陳美智今天接受電訪表示，「小地主大佃農」計畫職掌機關為農業部農糧署，昨天接收到滿州鄉農會行文後已上呈農糧署調查，因恢復農保牽涉到當初農民與農會租賃契約是否成立，農業處會再依中央調查結果審核。

滿州鄉農會理事長長山鐘表示，當年承辦人員罹癌精神不佳，未留意農民需留1分地作農保，再加上當年電腦未連線，去年7月農業部與審計部清查才發現有誤，因此向農民追繳國民年金。

長山鐘說，農會會對98名權益受損農民負責，已向縣府通報讓農友恢復農保，待縣府來函核准將啟動補償機制，後續也會持續與農民溝通，農民損失由農會概括承受。

受影響滿州鄉王姓農民告訴中央社記者，過去幾年不曾停繳農保，去年底接到國民年金繳費通知追繳民國105至112年約新台幣8萬費用，才知道因參與「小地主大佃農計畫」喪失農保資格7年，去年底向農會反映，但農會遲至今年4月才在滿州鄉8個村分別辦理說明。

王姓農民說，8年前農會告訴農民，農會申辦休耕轉作5年內保證領有休耕轉作款，且不像鄉公所1年要辦2次，農民不知道當初申請的是「小地主大佃農」專案，以為只是辦理一般休耕轉作，且過去7年翻耕整地費用都是自行負責，而非承租農會支付，質疑農會為申請農業部專案相關補助對農民隱瞞細節。

依農業部資訊，「小地主大佃農」政策在98年5月推動，現已更名「小地主大專業農」，目標將農業勞動結構年輕化、經營規模擴大化，使老農安心離農退休。

「小地主大專業農」政策鼓勵無力耕種老農或農民，將自有土地長期出租給有意願擴大農場經營規模的農業經營者，並獎勵青農或農民團體承租農地，種植具進口替代或外銷潛力作物。

屏東縣政府 農會 農民

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